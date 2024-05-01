1 мая «ПСЖ» навестит «Боруссию» в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Энтони Тэйлор из Англии. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Специалисты букмекерской компании Winline отдали предпочтение красно-синим: взять успех «ПСЖ» предложили с коэффициентом 2.41, это около 39% вероятности. Ничью оценили в 3.80 (26%). Победа команды Эдина Терзича доступна за 2.85 (35%).

«Боруссия» еще ни разу не уступала парижанам на своем поле. Считаете, что серия продлится? Опция 1Х ждет вас за 1.63.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.47. «Обе забьют» идет за 1.44, обратный вариант — за 2.79.

В каждой домашней встрече нынешней ЛЧ дортмундцы отличились как минимум дважды. Продолжение тренда и ТБ 1.5 мяча в исполнении черно-желтых дали за 2.02.

Килиан Мбаппе и компания оформили больше одного результативного удара лишь в двух выездах нынешней ЛЧ из пяти. Рынок ИТМ 1.5 для гостей выставили с котировкой 1.94.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.60;

2:1 в пользу «ПСЖ» — за 8.60;

победа «Боруссии» со счетом 2:1 — за 9.40.

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