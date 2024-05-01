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«Боруссия» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 1 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ» 1 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Боруссия» — «ПСЖ».
Фото Getty Images

1 мая «ПСЖ» навестит «Боруссию» в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Энтони Тэйлор из Англии. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
01 мая, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
ПСЖ

Специалисты букмекерской компании Winline отдали предпочтение красно-синим: взять успех «ПСЖ» предложили с коэффициентом 2.41, это около 39% вероятности. Ничью оценили в 3.80 (26%). Победа команды Эдина Терзича доступна за 2.85 (35%).

«Боруссия» еще ни разу не уступала парижанам на своем поле. Считаете, что серия продлится? Опция 1Х ждет вас за 1.63.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.47. «Обе забьют» идет за 1.44, обратный вариант — за 2.79.

В каждой домашней встрече нынешней ЛЧ дортмундцы отличились как минимум дважды. Продолжение тренда и ТБ 1.5 мяча в исполнении черно-желтых дали за 2.02.

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Килиан Мбаппе и компания оформили больше одного результативного удара лишь в двух выездах нынешней ЛЧ из пяти. Рынок ИТМ 1.5 для гостей выставили с котировкой 1.94.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 2:1 в пользу «ПСЖ» — за 8.60;

  • победа «Боруссии» со счетом 2:1 — за 9.40.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 1 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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