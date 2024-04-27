«Байер» — «Штутгарт»: парни Алонсо сыграют в Леверкузене впервые после завоевания титула
27 апреля «Байер» и «Штутгарт» сыграют в 31-м туре бундеслиги. Встреча состоится в Леверкузене на «Бай-Арене» и стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru начнется с 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.71, это около 54% вероятности. Триумф «Штутгарта» предложен с котировкой 4.60 (22%). Ничья оценена в 4.20 (24%).
Успех «Байера» с форой (-1 идет за 2.11. Если предполагаете, что «швабы» навяжут борьбу новоиспеченному чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.69.
Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.55, обратный вариант — за 2.36.
Также специалисты ждут, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.
Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Штутгарт»
«Байер» возвращается в Леверкузен, где две недели назад официально оформил долгожданное чемпионство. После домашнего разгрома «Вердера» (5:0) у клуба было два выезда — к «Вест Хэму» в Лиге Европы и к дортмундской «Боруссии» в бундеслиге. Оба поединка завершились одинаково (1:1), теперь же парни Хаби Алонсо сыграют с командой, с которой в этом сезоне уже выдавали концерт на «Бай-Арене». В феврале соперники устроили результативный триллер в Кубке Германии, который завершился победой хозяев (3:2).
И «фармацевты», и «швабы» придерживаются атакующего стиля, стремятся доминировать на поле и обожают прессинг. Столкновение таких оппонентов просто неизбежно выливается в индивидуальные ошибки, которые конвертируются в голы. Плюс «Штутгарт» еще решает турнирные задачи — имеет шансы вторую строчку, но до сих пор не гарантировал себе третью. Хозяева же будут сражаться за продление уникальной беспроигрышной серии. Такой матч просто не может получиться скучным.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3