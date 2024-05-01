Кузнецов забивает буллиты даже в плей-офф! «Каролина» выбила «Айлендерс» из Кубка Стэнли

Мощная игра «Ураганов».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Каролина» — «Айлендерс» — 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)

Голы: Терявяйнен — 2 (Джарвис, Слэвин), 1:23 — 1:0. Свечников — 1 (бол., Джарвис, Бернс), 3:13 — 2:0. Райлли — 1 (бол., Барзал, Нельсон), 3:54 — 2:1. Кузнецов — 2 (буллит), 13:22 — 3:1. Нельсон — 2 (Палмиери, Пулок), 23:47 — 3:2. Сизикас — 1 (Барзал, Пулок), 39:38 — 3:3. Друри — 1 (Шей, Нечас), 44:36 — 4:3. Ноесен — 3 (Шей, Кузнецов), 44:44 — 5:3. Джарвис — 3 (п.в.), 58:21 — 6:3.

Вратари: Андерсен — Варламов (55:31 — 55:46, 57:10 — 58:21).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 38 (21+9+8) — 25 (4+11+10).

Наши: Кузнецов (10.46/2/+2), Орлов (19.55/4/-1), Свечников (13.46/6/-2) — Романов (17.28/0/0).

1 мая. Роли. PNC Arena. 18874 зрителя.

Счет в серии: 4-1.

Концовку регулярного чемпионата «Айлендерс» провели нестабильно: за серией побед следовала череда поражений. Видимо, в плей-офф команда из Нью-Йорка вышла на черную полосу, ведь «островитяне» ничего не смогли противопоставить «Каролине».

Сыграв четыре полных периода и небольшую часть пятого в прошлом матче, игроки «Харрикейнс» осознали, что не хотят затягивать серию. С первых минут пятого матча «Каролина» пошла в атаку и открыла счет в самом дебюте встречи: Теуво Терявяйнен прошил Семена Варламова броском с не самой опасной позиции.

Спустя пару минут в ворота «Айлендерс» влетела еще одна курьезная шайба. Опытнейший Роберт Бортуццо подправил ее в собственные ворота после прострела Андрея Свечникова. Так, уже на четвертой минуте встречи «Айлендерс» получили «минус 2». К тому моменту команда из Нью-Йорка не нанесла ни одного броска в створ.

Игроки «Каролины», вероятно, не поверили, что все может складываться для них настолько легко и подарили игрокам «Айлендерс» шанс: сразу после гола удалился Йеспери Котканиеми, а на реализацию численного преимущества у команды из Нью-Йорка ушло около 10 секунд.

Ничего нового «Каролина» в этом матче не предлагала: активное давление с большим количеством броском из разных позиций. По броскам в створ на первый перерыв команды ушли при пятикратном перевесе «Харрикейнс», но по опасным моментам столь значительного преимущества у хозяев не было.

В середине первого периода вновь о себе напомнил Евгений Кузнецов. Россиянин получил право на исполнение штрафного броска, и исполнил его в том виде, от которого «плюются» все вратари. Плей-офф — это время, когда результат важнее эстетики. Но Кузнецов в своем голе сумел совместить обе эти вещи.

По содержанию второй период матча несильно отличался от первого, однако в протоколе он отмечен двумя голами «Айлендерс». Сначала Брок Нельсон вернул команду из Нью-Йорка в игру, а уже на последней минуте периода Сизикас сравнял счет.

Итог встречи и серии был решен в течение 8 секунд третьего периода. Сначала Джек Друри воспользовался ошибкой Жана-Габриэля Пажо, который не смог вывести шайбу из зоны, и вывел «Каролину» вперед. Сразу после этого Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в центральном круге, Брейди Шей закинул шайбу в зону «Айлендерс», а Стефан Ноусен закатил ее в пустые ворота Семена Варлмова. Удивительно, что все эти события уместились всего в 8 секунд.

Точку в серии поставил Сет Джарвис, установив окончательный счет в серии — 6:3. «Айлендерс» стали второй командой НХЛ, закончившей выступление в плей-офф. Первой был «Вашингтон».