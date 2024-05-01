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Андрей Рублев — Карлос Алькарас: россиянин навяжет борьбу грозному испанцу

Прогноз на матч ATP Мадрид Андрей Рублев — Карлос Алькарас 1 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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1 мая российский теннисист Андрей Рублев в 1/4 финала «мастерса» в Мадриде сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча между восьмой и третьей ракетками мира начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Алькараса.

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Он же идет серьезным фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.24, что примерно 81% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 4.50 (19%).

Условие, при котором Андрей выиграет с форой (+4.5) гейма, предложено взять за 2.09. Если Карлос выиграет с разницей более пяти геймов, сыграет пари за 1.72.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.89, ТМ 21.5 — за 2.00.

Эксперты не верят, что Рублев возьмет даже партию — этот вариант доступен за 2.07. А наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Алькараса за 1.70.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Карлос Алькарас

Алькарас накануне провел очень изнурительный матч против Штруффа, которого он одолел только на тай-брейке решающего сета. Точку испанец поставил только с пятого матчбола — временами он выглядел неважно. А вот Рублев в Мадриде хорош — Баньиса, Давидовича и Грикспура прошел без потери партии. Кризис, который захлестнул россиянина после турнира в Дубае, явно позади, и, кажется, сейчас он готов навязать Карлосу борьбу.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (+4.5) гейма за 2.07.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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