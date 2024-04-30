«Бавария» — «Реал»: мюнхенцы не проиграли в 15 домашних матчах в ЛЧ
30 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» приедет в гости к «Баварии». Поединок на «Альянц Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.55 мск.
Хозяева — небольшие фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На победу «Баварии» представлен коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности. Ничья оценена в 3.70 (26%), триумф «Реала» — в 2.75 (35%).
На выход мюнхенцев в финал предложена котировка 2.64, на двухматчевый успех бланкос — 1.54.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.
Обмен голами дали за 1.52, обратный рынок идет за 2.53.
В компании Winline подсчитали, что самый вероятный итог противостояния — 1:1. Сыграть на этот счет можно за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Реал»
Мюнхенцы великолепно играют дома в Лиге чемпионов. Команда Томаса Тухеля не уступила на «Альянц Арене» в 15 встречах подряд. При этом в 12 матчах баварцы не пропустили больше одного гола. Так что поединок вряд ли будет очень уж результативным.
«Реал» в Лиге чемпионов выступает очень расчетливо. В плей-офф у коллектива Карло Анчелотти всего одна победа и три ничьи. При этом только в домашней игре с «Ман Сити» было забито больше двух мячей. С «Баварией» мадридцы снова сыграют прагматично, но, учитывая силу немецкого клуба на своем поле, бланкос не гарантирован даже «мирный» исход.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|1 : 1
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|0 : 0
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3