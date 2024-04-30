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«Бавария» — «Реал»: мюнхенцы не проиграли в 15 домашних матчах в ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Бавария».
Фото Getty Images

30 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» приедет в гости к «Баварии». Поединок на «Альянц Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.55 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
30 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Реал

Хозяева — небольшие фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На победу «Баварии» представлен коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности. Ничья оценена в 3.70 (26%), триумф «Реала» — в 2.75 (35%).

На выход мюнхенцев в финал предложена котировка 2.64, на двухматчевый успех бланкос — 1.54.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.

Обмен голами дали за 1.52, обратный рынок идет за 2.53.

В компании Winline подсчитали, что самый вероятный итог противостояния — 1:1. Сыграть на этот счет можно за 6.20.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Мбаппе хочет выиграть ЛЧ до ухода в «Реал». Но «ПСЖ» не умеет побеждать в Дортмунде

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Реал»

Мюнхенцы великолепно играют дома в Лиге чемпионов. Команда Томаса Тухеля не уступила на «Альянц Арене» в 15 встречах подряд. При этом в 12 матчах баварцы не пропустили больше одного гола. Так что поединок вряд ли будет очень уж результативным.

«Реал» в Лиге чемпионов выступает очень расчетливо. В плей-офф у коллектива Карло Анчелотти всего одна победа и три ничьи. При этом только в домашней игре с «Ман Сити» было забито больше двух мячей. С «Баварией» мадридцы снова сыграют прагматично, но, учитывая силу немецкого клуба на своем поле, бланкос не гарантирован даже «мирный» исход.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 1.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
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28.04 14:00
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