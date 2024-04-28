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Сегодня, 12:15

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 28 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 28 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

28 апреля «Спартак» и «Локомотив» столкнутся в 26-м туре чемпионата России. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.15 мск. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: успех красно-белых предложен с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 44% вероятности. Выигрыш железнодорожников можно взять за 3.20 (30%), коэффициент на ничью — 3.60 (26%).

В первом круге команды не выявили победителя (1:1). Поставить на то, что «Локомотив» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 1.72.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.20.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — «Локомотив»: железнодорожники идут на семиматчевой серии без поражений в РПЛ

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.20.

Обмен результативными попаданиями идет за 1.53, альтернативный вариант дан за 2.53.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступна с котировкой 1.78.

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«Спартак» — «Локомотив»: железнодорожники идут на семиматчевой серии без поражений в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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