«Тоттенхэм» — «Арсенал»: в первом круге северолондонское дерби завершилось вничью
28 апреля в 35-м туре АПЛ пройдет дерби Северного Лондона — «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Место встречи — стадион «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток судьи Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Арсеналу»: на победу парней Микеля Артеты предложили котировку 1.75 (35%), это около 54% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили в 4.30 (23%), ничью — в 4.40 (23%).
В прошлом сезоне «шпоры» проиграли «канонирам» на своем поле (0:2), но до этого не уступили в семи домашних дерби подряд. Непоражение команды Энджа Постекоглу идет за 2.17.
Тотал больше трех мячей можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.07.
Обмен голами дали за 1.49, обратный вариант доступен за 2.63.
Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, — 1:1 или 2:1 в пользу «Арсенала». На оба результата представили одинаковый коэффициент 7.60.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
После щелчка по носу от «Астон Виллы» (0:2) и вылета из ЛЧ от «Баварии» Мартин Эдегор и компания встрепенулись — в двух следующих поединках выиграли с общим счетом 7:0, досталось «Вулверхэмптону» (2:0) и «Челси» (7:0). Морально «канониры» точно готовы и к новому вызову — хотя в северолондонском дерби просто не будет. В прошлом сезоне «шпоры» уступили на своем поле (0:2), но до этого выиграли пять раз и добыли две ничьих. А в первом круге соперники устроили перестрелку на «Эмирейтс», в которой не выявили сильнейшего (2:2).
«Арсенал» же может похвастаться семиматчевой серией без поражений в АПЛ на выезде — в шести встречах клуб даже не пропустил, в том числе против «Манчестер Сити» (0:0). Разборка точно получится упорной, но гости в состоянии выйти из нее победителями.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.16.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3