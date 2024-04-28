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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: в первом круге северолондонское дерби завершилось вничью

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 28 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сон Хын Мин и Деклан Райс («Арсенал» — «Тоттенхэм»).
Фото Getty Images

28 апреля в 35-м туре АПЛ пройдет дерби Северного Лондона — «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Место встречи — стадион «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток судьи Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Арсеналу»: на победу парней Микеля Артеты предложили котировку 1.75 (35%), это около 54% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили в 4.30 (23%), ничью — в 4.40 (23%).

В прошлом сезоне «шпоры» проиграли «канонирам» на своем поле (0:2), но до этого не уступили в семи домашних дерби подряд. Непоражение команды Энджа Постекоглу идет за 2.17.

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен голами дали за 1.49, обратный вариант доступен за 2.63.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, — 1:1 или 2:1 в пользу «Арсенала». На оба результата представили одинаковый коэффициент 7.60.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

После щелчка по носу от «Астон Виллы» (0:2) и вылета из ЛЧ от «Баварии» Мартин Эдегор и компания встрепенулись — в двух следующих поединках выиграли с общим счетом 7:0, досталось «Вулверхэмптону» (2:0) и «Челси» (7:0). Морально «канониры» точно готовы и к новому вызову — хотя в северолондонском дерби просто не будет. В прошлом сезоне «шпоры» уступили на своем поле (0:2), но до этого выиграли пять раз и добыли две ничьих. А в первом круге соперники устроили перестрелку на «Эмирейтс», в которой не выявили сильнейшего (2:2).

«Арсенал» же может похвастаться семиматчевой серией без поражений в АПЛ на выезде — в шести встречах клуб даже не пропустил, в том числе против «Манчестер Сити» (0:0). Разборка точно получится упорной, но гости в состоянии выйти из нее победителями.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.16.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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14 новых команд приняли участие в фестивале «FONBET Стальная воля»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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