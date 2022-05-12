ЦСКА обменял защитника Чмыхова в «Сибирь»

ЦСКА обменял защитника Артема Чмыхова в «Сибирь» на денежную компенсацию, сообщает Telegram-канал московского клуба.

24-летний россиянин провел сезон-2021/22 в череповецкой «Северстали» на правах аренды. Защитник принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не отметился результативными действиями. Всего на счету Чмыхова 6 (1+5) очков в 122 встречах в КХЛ

В прошедшем сезоне «Сибирь» заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву».