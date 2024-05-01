«Боруссия» — «ПСЖ»: в группе команды сыграли в Дортмунде вничью
1 мая «Боруссия» примет «ПСЖ» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Она пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада английских арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнется в 21.45 мск.
Букмекеры из компании Winline склоняются к победе парней Луиса Энрике: поставить на парижан можно с коэффициентом 2.41, это около 39% вероятности. Успех «Боруссии» предложен с котировкой 2.85 (35%). Ничья — за 3.80 (26%).
Триумф дортмундцев с форой (0) идет за 2.07. Рынок Ф2(0) — за 1.77.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.47.
«Обе забьют» дали за 1.44, обратный вариант — за 2.79.
Аналитики почти не верят в то, что команда Эдина Терзича окажется в финале: эту опцию представили за 3.07. Итоговый проход «ПСЖ» оценили в 1.42.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «ПСЖ»
Соперники встречались на групповом этапе — тогда на первый план выходили осторожность и прагматизм. В каждой из игр влетело по два мяча: на «Парк де Пренс» победили хозяева (2:0), на «Сигнал Идуна Парк» разошлись «миром» (1:1). В полуфинале ставки гораздо выше, поэтому излишне рисковать команды снова не станут. Парижане — фавориты противостояния, но для ярких атакующих перформансов у них будет ответный поединок, который пройдет на домашнем поле. Для дортмундцев же главной задачей будет сдержать быстрое нападение красно-синих во главе с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.98 (если будет ровно три гола, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3