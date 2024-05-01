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«Боруссия» — «ПСЖ»: в группе команды сыграли в Дортмунде вничью

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ» 1 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Боруссия» — «ПСЖ».
Фото Getty Images

1 мая «Боруссия» примет «ПСЖ» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Она пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада английских арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнется в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
01 мая, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
ПСЖ

Букмекеры из компании Winline склоняются к победе парней Луиса Энрике: поставить на парижан можно с коэффициентом 2.41, это около 39% вероятности. Успех «Боруссии» предложен с котировкой 2.85 (35%). Ничья — за 3.80 (26%).

Триумф дортмундцев с форой (0) идет за 2.07. Рынок Ф2(0) — за 1.77.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.47.

«Обе забьют» дали за 1.44, обратный вариант — за 2.79.

Аналитики почти не верят в то, что команда Эдина Терзича окажется в финале: эту опцию представили за 3.07. Итоговый проход «ПСЖ» оценили в 1.42.

Хесус Медина (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не проигрывает без Абаскаля, а у «Динамо» своя успешная серия. Но в прошлых дерби больше везло красно-белым

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «ПСЖ»

Соперники встречались на групповом этапе — тогда на первый план выходили осторожность и прагматизм. В каждой из игр влетело по два мяча: на «Парк де Пренс» победили хозяева (2:0), на «Сигнал Идуна Парк» разошлись «миром» (1:1). В полуфинале ставки гораздо выше, поэтому излишне рисковать команды снова не станут. Парижане — фавориты противостояния, но для ярких атакующих перформансов у них будет ответный поединок, который пройдет на домашнем поле. Для дортмундцев же главной задачей будет сдержать быстрое нападение красно-синих во главе с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.98 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Динамо» — «Спартак»: красно-белые — короли московских дерби этого сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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