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Тренер «Металлурга» Воробьев: «Даже спустя две недели после финала чувствую боль»

Михаил Зислис
,  
Алексей Шевченко
Читать «СЭ» в
Илья Воробьев.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Илья Воробьев с игроками команды.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о поражении в решающей серии Кубка Гагарина от ЦСКА и подвел итоги сезона.

— Вы уступили ЦСКА в финале, хотя вели в серии 3-1. Что сейчас исправили бы, если бы была возможность?

— Я разговаривал с ребятами после каждой игры, видел, что идем не в том направлении. Может быть, где-то звенья поменял бы, но по большому счету все в голове сидело. В пятом матче нам не хватило шести минут, чтобы поднять над головой кубок.

— То есть дело в психологии каждого отдельно взятого хоккеиста?

— На мой взгляд, да. Мы не прошли до конца еще этот путь, чтобы быть ментально готовыми. Хотя по ходу плей-офф возникали моменты, когда команда очень сильно поднялась — и в своей игре, и в мужественности, и в психологии. В большей степени это проявилось в серии с «Авангардом». А против ЦСКА немного не хватило.

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— Вы говорили, что хотите сохранить состав, но уже есть потери. Уверены, что сможете оставить без изменений игровой стиль?

— Да, Миша Пашнин ушел. Но я все-таки надеюсь, что 80-90 процентов хоккеистов мы сохраним. У многих получился хороший сезон, и логично, что люди просят повышения зарплат. Но есть потолок, в рамках которого должны работать.

— Что известно по поводу вратарей?

— Ищем иностранца, сейчас это непросто.

Илья Воробьев с игроками команды. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Воробьев с игроками команды.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Насколько сильно вас подкосил отъезд помощника Виктора Игнатьева?

— Подкосил. Мы были на связи, общались. У нас самый небольшой тренерский штаб. Поставили на лавку тренера вратарей, потому что без него нас оказалось бы вообще двое — смешновато для финала КХЛ. Ищем специалистов на смену Игнатьеву. Как говорил Генри Форд: «Категория людей В набирает людей уровня С, чтобы казаться лучше. А категория уровня А набирает людей уровня А+, чтобы становиться сильнее».

— А со своим ассистентом Френчем ведете переговоры?

— У него на руках контракт, который он увез с собой. Будет советоваться с семьей.

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— Что чувствуете спустя две недели после окончания финала?

— Боль.

— До сих пор? Все-таки дошли до финала, а некоторые клубы вообще не попали в плей-офф.

— Если бы в начале сезона нам сказали, что в финале проиграем только в седьмой встрече, были бы довольны. Но, учитывая, что вели 3-1 и находились в нескольких минутах от кубка, это очень обидно.

— Голдобин и Дронов рассматривают предложения из НХЛ. Есть ли дедлайн по времени принятия решения?

— Нет, права принадлежат нам. Естественно, хотим видеть их в составе. Сергей Гомоляко (генеральный менеджер «Магнитки». — Прим. «СЭ») будет с ними разговаривать, я тоже подключусь.

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— Говорят, Гомоляко недоволен тем, что вы мало подключаете молодежь.

— У нас много времени получали Дронов, Минулин, Коробкин — пусть они не так молоды, но это воспитанники «Металлурга».

Полностью интервью — скоро на сайте www.sport-express.ru и в одном из ближайших номеров.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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