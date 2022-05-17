Тренер «Металлурга» Воробьев: «Даже спустя две недели после финала чувствую боль»
— Вы уступили ЦСКА в финале, хотя вели в серии 3-1. Что сейчас исправили бы, если бы была возможность?
— Я разговаривал с ребятами после каждой игры, видел, что идем не в том направлении. Может быть, где-то звенья поменял бы, но по большому счету все в голове сидело. В пятом матче нам не хватило шести минут, чтобы поднять над головой кубок.
— То есть дело в психологии каждого отдельно взятого хоккеиста?
— На мой взгляд, да. Мы не прошли до конца еще этот путь, чтобы быть ментально готовыми. Хотя по ходу плей-офф возникали моменты, когда команда очень сильно поднялась — и в своей игре, и в мужественности, и в психологии. В большей степени это проявилось в серии с «Авангардом». А против ЦСКА немного не хватило.
— Вы говорили, что хотите сохранить состав, но уже есть потери. Уверены, что сможете оставить без изменений игровой стиль?
— Да, Миша Пашнин ушел. Но я все-таки надеюсь, что 80-90 процентов хоккеистов мы сохраним. У многих получился хороший сезон, и логично, что люди просят повышения зарплат. Но есть потолок, в рамках которого должны работать.
— Что известно по поводу вратарей?
— Ищем иностранца, сейчас это непросто.
— Насколько сильно вас подкосил отъезд помощника Виктора Игнатьева?
— Подкосил. Мы были на связи, общались. У нас самый небольшой тренерский штаб. Поставили на лавку тренера вратарей, потому что без него нас оказалось бы вообще двое — смешновато для финала КХЛ. Ищем специалистов на смену Игнатьеву. Как говорил Генри Форд: «Категория людей В набирает людей уровня С, чтобы казаться лучше. А категория уровня А набирает людей уровня А+, чтобы становиться сильнее».
— А со своим ассистентом Френчем ведете переговоры?
— У него на руках контракт, который он увез с собой. Будет советоваться с семьей.
— Что чувствуете спустя две недели после окончания финала?
— Боль.
— До сих пор? Все-таки дошли до финала, а некоторые клубы вообще не попали в плей-офф.
— Если бы в начале сезона нам сказали, что в финале проиграем только в седьмой встрече, были бы довольны. Но, учитывая, что вели 3-1 и находились в нескольких минутах от кубка, это очень обидно.
— Голдобин и Дронов рассматривают предложения из НХЛ. Есть ли дедлайн по времени принятия решения?
— Нет, права принадлежат нам. Естественно, хотим видеть их в составе. Сергей Гомоляко (генеральный менеджер «Магнитки». — Прим. «СЭ») будет с ними разговаривать, я тоже подключусь.
— Говорят, Гомоляко недоволен тем, что вы мало подключаете молодежь.
— У нас много времени получали Дронов, Минулин, Коробкин — пусть они не так молоды, но это воспитанники «Металлурга».
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Металлург - ЦСКА
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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