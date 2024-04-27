«Байер» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 27 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
27 апреля «Байер» примет «Штутгарт» в 31-м туре чемпионата Германии. Поединок пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене. Рассудит соперников бригада Феликса Цвайера. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru с 19.25 мск.
Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к победе «Байера»: поставить на «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.71, это около 82% вероятности. Ничью предложили с котировкой 4.20 (11%). Успех «швабов» доступен за 4.60 (7%).
«Штутгарт» проиграл на «Бай-Арене» в шести матчах подряд. Если считаете, что гости прервут неудачный отрезок и наберут очки, вас ждет рынок Х2 за 2.20.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.56, ТМ 2.5 представлен за 2.32. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.55, обратный вариант — за 2.36.
С учетом всех турниров сухая серия леверкузенцев на своем поле составляет три матча. Ее продолжение оценили в 2.80.
В предыдущей домашней игре парни Хаби Алонсо разгромили «Вердер» (5:0) и оформили чемпионство. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола идет за 2.75.
Пять самых вероятных итогов противостояния по версии аналитиков указывают на ничью или успех «Байера»:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3