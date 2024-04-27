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Сегодня, 16:15

«Байер» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 27 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Байер» — «Штутгарт» 27 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Флориан Вирц («Байер»).
Фото Getty Images

27 апреля «Байер» примет «Штутгарт» в 31-м туре чемпионата Германии. Поединок пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене. Рассудит соперников бригада Феликса Цвайера. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru с 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Штутгарт

Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к победе «Байера»: поставить на «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.71, это около 82% вероятности. Ничью предложили с котировкой 4.20 (11%). Успех «швабов» доступен за 4.60 (7%).

«Штутгарт» проиграл на «Бай-Арене» в шести матчах подряд. Если считаете, что гости прервут неудачный отрезок и наберут очки, вас ждет рынок Х2 за 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.56, ТМ 2.5 представлен за 2.32. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.55, обратный вариант — за 2.36.

С учетом всех турниров сухая серия леверкузенцев на своем поле составляет три матча. Ее продолжение оценили в 2.80.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

В предыдущей домашней игре парни Хаби Алонсо разгромили «Вердер» (5:0) и оформили чемпионство. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола идет за 2.75.

Пять самых вероятных итогов противостояния по версии аналитиков указывают на ничью или успех «Байера»:

  • 1:1 — за 7.00;
  • 2:1 — за 7.40;
  • 1:0 и 2:0 — за 8.40;
  • 3:1 — за 11.00.

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ФК Штутгарт
Бундеслига
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«Ювентус» — «Милан»: где смотреть матч серии А 27 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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