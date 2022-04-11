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«Атлетико» — «Манчестер Сити»: Гвардиола добьет безнадежного Симеоне

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Натан Аке против Антуана Гризманна и Шиме Врсалько, «Манчестер Сити» — «Атлетико».
Фото Global Look Press
Мадридцам нечего ловить.

13 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Ванда Метрополитано», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы — 1.82 (54%). Ничью можно взять за 3.50 (28%), а вот победа хозяев наименее вероятна — котировка на успех «Атлетико» 4.90 (18%).

Шанс, что команды забьют больше двух мячей, высок. Тотал свыше двух мячей можно взять за 1.51. Если вы считаете, что голов будет меньше, то коэффициент на обратный исход — 2.55.

Если верите, что забьют обе команды, поставить на это можно за 1.98.

«Атлетико» не проиграет дома? Коэффициент на победу команды Диего Симеоне или ничью — 2.05.

«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года

Слово «позор» больше всего подходит, чтобы описать игру «Атлетико» в первом матче четвертьфинала. Даже дипломатичный Пеп Гвардиола пошутил про тактику 5-5-0, а все статистические порталы отчитались о первом в истории плей-офф Лиги чемпионов случае, когда команда не нанесла ни одного удара за игру.

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Это тоже достижение, и вполне объяснимо, что оно теперь принадлежит «Атлетико». Но за такие рекорды не дают путевку в следующий этап, а значит, Диего Симеоне срочно требуется что-то придумать — вот только сможет ли? 9 апреля «Атлетико» проиграл команде с 17-й строчки турнирной таблицы Испании — «Мальорке», и это было не случайное поражение — победители просто играли лучше. Команда Симеоне нанесла по воротам соперника 9 ударов, но всего один из них в створ. Не похоже на исправление перед главным матчем еврокубка.

Зная характер Симеоне и «Атлетико», стоило ожидать борьбы. Но не всегда это правило работает. Иногда команды просто безнадежны, и сейчас второй клуб Мадрида попал именно в такую ситуацию. Можно даже поставить на то, что «Атлетико» не забьет ни одного мяча за 2.32.

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«Манчестер Сити» тоже нельзя назвать образцом выдающейся игры — да, команда Гвардиолы доминировала, но делать это без сопротивления соперника в атаке очень легко. А вот доминируя, уничтожить соперника по счету — это другой уровень, который «горожанам» был недоступен.

Хотя матч против «Ливерпуля» должен обнадежить болельщиков «Сити», ведь несмотря на ничью, команда Пепа сыграла прекрасно против одной из лучших команд Европы. В отличие от того же «Атлетико», проигравшего аутсайдеру, «Сити» мог победить «Ливерпуль» в чемпионском матче — перед очной встречей положение у манкунианцев явно лучше.

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Главное, чтобы Гвардиола не стал изобретать какую-то уникальную тактику. Уже много лет подряд он даже в самых легких ситуациях вылетал из-за нервов и слишком экзотического плана на игру. И хотя в этом году Пеп признал проблему, история может получить продолжение. Кто знает, что он придумает под впечатлением от нуля ударов в створ от соперника? Но если ничего страшного не случится и «Сити» действительно приедет играть в свой лучший футбол, то гол он точно забьет. Вряд ли больше. Поставить на то, что «горожане» забьют именно один мяч, можно за 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Манчестер Сити»

Шансов у Диего Симеоне практически не проглядывается. Точнее, один — если вдруг Гвардиола сам подставится под поражение. «Сити» от этого не застрахован, но шанс на это небольшой, поэтому логичнее говорить о том, что играть будет топовый «Манчестер Сити» против очень плохого «Атлетико». Никакая мотивация тут роли не сыграет — у Симеоне просто разладились дела.

Рекомендованная ставка: победа «Сити» за 1.82.

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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
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