«Атлетико» — «Манчестер Сити»: Гвардиола добьет безнадежного Симеоне
13 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Ванда Метрополитано», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 1:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы — 1.82 (54%). Ничью можно взять за 3.50 (28%), а вот победа хозяев наименее вероятна — котировка на успех «Атлетико» 4.90 (18%).
Шанс, что команды забьют больше двух мячей, высок. Тотал свыше двух мячей можно взять за 1.51. Если вы считаете, что голов будет меньше, то коэффициент на обратный исход — 2.55.
Если верите, что забьют обе команды, поставить на это можно за 1.98.
«Атлетико» не проиграет дома? Коэффициент на победу команды Диего Симеоне или ничью — 2.05.
«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года
Слово «позор» больше всего подходит, чтобы описать игру «Атлетико» в первом матче четвертьфинала. Даже дипломатичный Пеп Гвардиола пошутил про тактику 5-5-0, а все статистические порталы отчитались о первом в истории плей-офф Лиги чемпионов случае, когда команда не нанесла ни одного удара за игру.
Это тоже достижение, и вполне объяснимо, что оно теперь принадлежит «Атлетико». Но за такие рекорды не дают путевку в следующий этап, а значит, Диего Симеоне срочно требуется что-то придумать — вот только сможет ли? 9 апреля «Атлетико» проиграл команде с 17-й строчки турнирной таблицы Испании — «Мальорке», и это было не случайное поражение — победители просто играли лучше. Команда Симеоне нанесла по воротам соперника 9 ударов, но всего один из них в створ. Не похоже на исправление перед главным матчем еврокубка.
Зная характер Симеоне и «Атлетико», стоило ожидать борьбы. Но не всегда это правило работает. Иногда команды просто безнадежны, и сейчас второй клуб Мадрида попал именно в такую ситуацию. Можно даже поставить на то, что «Атлетико» не забьет ни одного мяча за 2.32.
«Манчестер Сити» тоже нельзя назвать образцом выдающейся игры — да, команда Гвардиолы доминировала, но делать это без сопротивления соперника в атаке очень легко. А вот доминируя, уничтожить соперника по счету — это другой уровень, который «горожанам» был недоступен.
Хотя матч против «Ливерпуля» должен обнадежить болельщиков «Сити», ведь несмотря на ничью, команда Пепа сыграла прекрасно против одной из лучших команд Европы. В отличие от того же «Атлетико», проигравшего аутсайдеру, «Сити» мог победить «Ливерпуль» в чемпионском матче — перед очной встречей положение у манкунианцев явно лучше.
Главное, чтобы Гвардиола не стал изобретать какую-то уникальную тактику. Уже много лет подряд он даже в самых легких ситуациях вылетал из-за нервов и слишком экзотического плана на игру. И хотя в этом году Пеп признал проблему, история может получить продолжение. Кто знает, что он придумает под впечатлением от нуля ударов в створ от соперника? Но если ничего страшного не случится и «Сити» действительно приедет играть в свой лучший футбол, то гол он точно забьет. Вряд ли больше. Поставить на то, что «горожане» забьют именно один мяч, можно за 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Манчестер Сити»
Шансов у Диего Симеоне практически не проглядывается. Точнее, один — если вдруг Гвардиола сам подставится под поражение. «Сити» от этого не застрахован, но шанс на это небольшой, поэтому логичнее говорить о том, что играть будет топовый «Манчестер Сити» против очень плохого «Атлетико». Никакая мотивация тут роли не сыграет — у Симеоне просто разладились дела.
Рекомендованная ставка: победа «Сити» за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0