Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2022 года

У москвичей нет права на ошибку.

Финальная серия Западной конференции КХЛ неожиданно затянулась и дошла уже до шестого матча. 12 апреля 2022 года ЦСКА на «ЦСКА Арене» примет СКА, начало игры — в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом: коэффициент на победу ЦСКА в основное время — 1.84, около 52% вероятности. Успех СКА идет за увесистые 3.50 (27%), ничья в основное время оценена в 4.50 (21%).

Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (-1.5) можно взять за 2.50;

• Ф1 (-1) — за 2.17;

• Ф2 (+1) — за 1.64;

• Ф2 (-1) — за 4.80.

Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.43, меньше — в 2.70. Пока команды выдали только один сверхрезультативный матч — ЦСКА в третьей игре серии победил 6:2. Если верите, что армейцы снова разойдутся, берите тотал больше 5.5 шайбы за 3.00.

Однако самым вероятным результатом аналитики посчитали ничью 2:2, коэффициент — 6.90, а 1:1 идет с котировкой 8.50. Победу хозяев 3:1 можно взять за 12.0.

ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2022 года

Изначально ЦСКА считался фаворитом противостояния, но серия неожиданно дошла до шестого матча и может затянуться до седьмого. Столкновение в финале «Запада» превратилось в битву организованных москвичей против индивидуально более ярких петербуржцев. При этом глубина состава у ЦСКА лучше: три звена действительно сбалансированные.

Команды выдают достаточно близкие игры — выделяется только победа ЦСКА 6:2, после которой последовало поражение. Матчи выходят напряженными, но при этом довольно результативными. Коэффициент на тотал меньше четырех шайб — внушительные 2.22. Видимо, аналитики ожидают примерно 5-6 голов.

Нервозность перерастает в удаления: в среднем в серии армейцы получают по 5.5 двухминутного штрафа за матч. В пятой игре удаление москвичей в конце третьего периода стало решающим: СКА воткнул победную шайбу за минуту и 10 секунд до сирены.

Команда Романа Ротенберга в одной победе от сенсации, но следующий матч пройдет на льду ЦСКА, где петербуржцам будет тяжелее. В этом сезоне СКА победил в Москве всего раз — правда, в плей-офф. Остальные три игры на «ЦСКА Арене» закончились для гостей провалами — 0:4, 1:3, 2:6.

ЦСКА же оказался в шаге от вылета из плей-офф, хотя изначально серия со СКА не предвещала таких проблем.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА

ЦСКА даже после трех поражений остается фаворитом пары. На домашнем льду команда Сергея Федорова обязана побеждать, чтобы довести серию до седьмого матча, в котором определится финалист Кубка Гагарина. Учитывая, насколько плотно команды провели последние игры, вполне вероятно, что в противостоянии армейцев случится первый овертайм. Поэтому для подстраховки лучше взять победу ЦСКА с учетом дополнительного времени.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с учетом овертайма за коэффициент 1.49.