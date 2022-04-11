ЦСКА — СКА: команда Федорова не допустит сенсации
Финальная серия Западной конференции КХЛ неожиданно затянулась и дошла уже до шестого матча. 12 апреля 2022 года ЦСКА на «ЦСКА Арене» примет СКА, начало игры — в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом: коэффициент на победу ЦСКА в основное время — 1.84, около 52% вероятности. Успех СКА идет за увесистые 3.50 (27%), ничья в основное время оценена в 4.50 (21%).
Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой:
• Ф1 (-1.5) можно взять за 2.50;
• Ф1 (-1) — за 2.17;
• Ф2 (+1) — за 1.64;
• Ф2 (-1) — за 4.80.
Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.43, меньше — в 2.70. Пока команды выдали только один сверхрезультативный матч — ЦСКА в третьей игре серии победил 6:2. Если верите, что армейцы снова разойдутся, берите тотал больше 5.5 шайбы за 3.00.
Однако самым вероятным результатом аналитики посчитали ничью 2:2, коэффициент — 6.90, а 1:1 идет с котировкой 8.50. Победу хозяев 3:1 можно взять за 12.0.
ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2022 года
Изначально ЦСКА считался фаворитом противостояния, но серия неожиданно дошла до шестого матча и может затянуться до седьмого. Столкновение в финале «Запада» превратилось в битву организованных москвичей против индивидуально более ярких петербуржцев. При этом глубина состава у ЦСКА лучше: три звена действительно сбалансированные.
Команды выдают достаточно близкие игры — выделяется только победа ЦСКА 6:2, после которой последовало поражение. Матчи выходят напряженными, но при этом довольно результативными. Коэффициент на тотал меньше четырех шайб — внушительные 2.22. Видимо, аналитики ожидают примерно 5-6 голов.
Нервозность перерастает в удаления: в среднем в серии армейцы получают по 5.5 двухминутного штрафа за матч. В пятой игре удаление москвичей в конце третьего периода стало решающим: СКА воткнул победную шайбу за минуту и 10 секунд до сирены.
Команда Романа Ротенберга в одной победе от сенсации, но следующий матч пройдет на льду ЦСКА, где петербуржцам будет тяжелее. В этом сезоне СКА победил в Москве всего раз — правда, в плей-офф. Остальные три игры на «ЦСКА Арене» закончились для гостей провалами — 0:4, 1:3, 2:6.
ЦСКА же оказался в шаге от вылета из плей-офф, хотя изначально серия со СКА не предвещала таких проблем.
Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА
ЦСКА даже после трех поражений остается фаворитом пары. На домашнем льду команда Сергея Федорова обязана побеждать, чтобы довести серию до седьмого матча, в котором определится финалист Кубка Гагарина. Учитывая, насколько плотно команды провели последние игры, вполне вероятно, что в противостоянии армейцев случится первый овертайм. Поэтому для подстраховки лучше взять победу ЦСКА с учетом дополнительного времени.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с учетом овертайма за коэффициент 1.49.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0