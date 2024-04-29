Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:50

«Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Вашингтона» после поражения от «Рейнджерс».
Фото ХК «Вашингтон»
Обозреватель «СЭ» подводит итоги чемпионата для «Кэпиталз».

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли пулей, всухую проиграв лучшей команде регулярного чемпионата. Относиться к такому результату с пренебрежением и жалеть о том, что более звездные по составу «Детройт» и «Питтсбург» остались за бортом плей-офф, было бы верхом цинизма.

Выступление «Кэпиталз» в нынешнем сезоне — это скромная, локальная и мимолетная, но одновременно симпатичная и поучительная история, которой можно гордиться.

Александр Овечкин. Тренер сократил время Овечкина — «Вашингтон» все равно вылетел из плей-офф. Золотой гол серии — у Панарина

Счет в серии не до конца отражает всей картины. «Вашингтон» упирался как мог, цеплялся и боролся в каждом моменте. За исключением первой игры он смотрелся очень достойно. У «Кэпиталз» были ощутимые потери в составе, что для команды с не самым мощным подбором игроков стало ощутимой проблемой. Ключевые защитники Расмус Сандин и Ник Дженсен пропустили первые три матча. Тот факт, что лучшим в составе победителей стал вратарь Игорь Шестеркин, тоже говорит о многом.

Свое право сыграть в кубковых матчах, а не смотреть за происходящим с пляжей и полей для гольфа, хоккеисты столичной команды заслужили потом и кровью. В ней полно еще совсем молодых игроков. Для них любой матч плей-офф — колоссальный опыт на будущее. То же самое можно сказать и про главного тренера Спенсера Карбери. Он блестяще проявил себя в первый же сезон, добившись того, о чем в прошлом сентябре приходилось лишь мечтать.

Видеть летящего на крыльях, как в молодости, Александра Овечкина, который поведет команду к большим победам, объективно невозможно. Молодость бывает бесконечной только в сказках. У каждого клуба есть свой цикл с подъемами и падениями. Реально на титул претендуют от силы треть команд. Остальные зализывают раны или еще готовятся к прыжку. «Кэпиталз» пик прошли несколько лет назад. Это не означает, что теперь нужно наплевать на текущие результаты. Но к ним надо относиться спокойно и не устраивать из них трагедии.

Александр Овечкин. Овечкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ

Мечтателей, верящих, что можно переформатировать команду за два-три года, рухнув на дно таблицы в надежде на высокие выборы на драфтах, должны вернуть к реальности примеры из жизни. «Детройт», «Оттава», «Баффало», «Коламбус», «Сан-Хосе» и другие никак не могут выбраться из турнирного болота, теряя год за годом впустую время и опуская собственную репутацию ниже плинтуса. Сомнительно, что пребывание в такой компании вдохновило бы владельца, менеджмент и большинство болельщиков «Вашингтона».

Домашние матчи плей-офф — это еще и хорошие деньги, и сохранение лояльности фанатской базы. Команда, которая побеждает, всегда вызывает больше уважения, чем наличие звезд в расцвете — они ничего еще не гарантируют. Достаточно посмотреть на проклятый всеми богами «Торонто». Ему не помогает ничто и никто. Большего позора, чем выдала эта команда за долгие годы, нет ни у кого в НХЛ.

Назвать будущее «Вашингтона» однозначно светлым сложно. Впереди его ждут непростые времена. Но нынешний сезон убедил в том, что у клуба есть фундамент, который поможет избежать затяжного кризиса. Наконец, Овечкин настойчиво приближается к покорению вечного рекорда Уэйна Гретцки. Это тоже интригующий сюжет, который будет создавать ажиотаж вокруг команды в течение двух ближайших лет. Какой бы ни была печаль от нынешнего поражения, «Вашингтон» провел хороший сезон и опроверг многих скептиков.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
6
7
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Клиенты криптобиржи Beribit рассказали об осаде офиса
Семак рассказал, как относится к игрокам после поражения, босс «Зенита» обещал серьезный разговор, Личка дал понять, кто будет чемпионом. Что произошло после победы «Динамо» над лидером
Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»
Кличко обвинил правительство Украины в недостаточной борьбе с коррупцией
Популярное видео
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и удвоил преимущество в серии плей-офф НХЛ
Овечкин о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: «Вините в этом меня»
Овечкин вышел на чистое пятое место среди россиян по количеству игр в Кубке Стэнли
«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли
Шестеркин и Овечкин обнялись на церемонии рукопожатия после серии «Вашингтона» и «Рейнджерс»
Панарин признан первой звездой матча с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сократил время Овечкина — «Вашингтон» все равно вылетел из плей-офф. Золотой гол серии — у Панарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
1 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Вегас
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 3
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 3
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3 - 1
Результаты / календарь
18.04
19.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
29.04 00:05
Нэшвилл – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
29.04 03:00
Вашингтон – Рейнджерс
2 : 4
29.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 0 : 1
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости