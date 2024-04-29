«Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно
«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли пулей, всухую проиграв лучшей команде регулярного чемпионата. Относиться к такому результату с пренебрежением и жалеть о том, что более звездные по составу «Детройт» и «Питтсбург» остались за бортом плей-офф, было бы верхом цинизма.
Выступление «Кэпиталз» в нынешнем сезоне — это скромная, локальная и мимолетная, но одновременно симпатичная и поучительная история, которой можно гордиться.
Счет в серии не до конца отражает всей картины. «Вашингтон» упирался как мог, цеплялся и боролся в каждом моменте. За исключением первой игры он смотрелся очень достойно. У «Кэпиталз» были ощутимые потери в составе, что для команды с не самым мощным подбором игроков стало ощутимой проблемой. Ключевые защитники Расмус Сандин и Ник Дженсен пропустили первые три матча. Тот факт, что лучшим в составе победителей стал вратарь Игорь Шестеркин, тоже говорит о многом.
Свое право сыграть в кубковых матчах, а не смотреть за происходящим с пляжей и полей для гольфа, хоккеисты столичной команды заслужили потом и кровью. В ней полно еще совсем молодых игроков. Для них любой матч плей-офф — колоссальный опыт на будущее. То же самое можно сказать и про главного тренера Спенсера Карбери. Он блестяще проявил себя в первый же сезон, добившись того, о чем в прошлом сентябре приходилось лишь мечтать.
Видеть летящего на крыльях, как в молодости, Александра Овечкина, который поведет команду к большим победам, объективно невозможно. Молодость бывает бесконечной только в сказках. У каждого клуба есть свой цикл с подъемами и падениями. Реально на титул претендуют от силы треть команд. Остальные зализывают раны или еще готовятся к прыжку. «Кэпиталз» пик прошли несколько лет назад. Это не означает, что теперь нужно наплевать на текущие результаты. Но к ним надо относиться спокойно и не устраивать из них трагедии.
Мечтателей, верящих, что можно переформатировать команду за два-три года, рухнув на дно таблицы в надежде на высокие выборы на драфтах, должны вернуть к реальности примеры из жизни. «Детройт», «Оттава», «Баффало», «Коламбус», «Сан-Хосе» и другие никак не могут выбраться из турнирного болота, теряя год за годом впустую время и опуская собственную репутацию ниже плинтуса. Сомнительно, что пребывание в такой компании вдохновило бы владельца, менеджмент и большинство болельщиков «Вашингтона».
Домашние матчи плей-офф — это еще и хорошие деньги, и сохранение лояльности фанатской базы. Команда, которая побеждает, всегда вызывает больше уважения, чем наличие звезд в расцвете — они ничего еще не гарантируют. Достаточно посмотреть на проклятый всеми богами «Торонто». Ему не помогает ничто и никто. Большего позора, чем выдала эта команда за долгие годы, нет ни у кого в НХЛ.
Назвать будущее «Вашингтона» однозначно светлым сложно. Впереди его ждут непростые времена. Но нынешний сезон убедил в том, что у клуба есть фундамент, который поможет избежать затяжного кризиса. Наконец, Овечкин настойчиво приближается к покорению вечного рекорда Уэйна Гретцки. Это тоже интригующий сюжет, который будет создавать ажиотаж вокруг команды в течение двух ближайших лет. Какой бы ни была печаль от нынешнего поражения, «Вашингтон» провел хороший сезон и опроверг многих скептиков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|29.04
|00:05
|
Нэшвилл – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|29.04
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|2 : 4
|29.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|0 : 1