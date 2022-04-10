«Бавария» — «Вильярреал»: испанцы повторят судьбу «Зальцбурга»
12 апреля в 22.00 по Москве состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на «Альянц Арене» примет «Вильярреал». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал» 12 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят хозяев абсолютными фаворитами. На победу «Баварии» можно поставить с мизерным коэффициентом 1.25 (80% вероятности), а вот на «Вильярреал», несмотря на домашнюю победу испанцев 1:0, — за 11.0 (9%). Ничья же доступна за 6.70 (11%).
Но линия на матч настолько широка, что в ней можно выбрать что угодно. Например, тотал больше 3.5 гола за 2.03 или больше 4.5 за 3.20. На «обе забьют» доступен коэффициент 1.77.
«Вильярреал» наверняка проведет весь матч в обороне с надеждой не пропустить и не проиграть в основное время. Если это случится, то автору ставки на непоражение гостей прилетит выигрыш в 4.2 раза больше поставленной суммы.
Довольно высокие коэффициенты на пенальти и удаление: красная карточка в матче оценена в 4.00, 11-метровый — в 2.30.
«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года
С одной стороны, результат первого матча, в котором «Вильярреал» удержал минимальную победу, — неожиданный. С другой, испанцы в этом сезоне уже удивляли: чего стоит только успех в противостоянии с «Ювентусом». Также они дважды в сезоне не проиграли «Реалу» — несомненно яркое достижение. Скорее по итогам игры с «Баварией» удивил итоговый счет, ведь мюнхенцы не сподобились даже на один гол, чего с ними почти никогда не происходит.
В предыдущем раунде «Бавария» тоже неудачно провела первый матч с «Зальцбургом» — ничья 1:1 на выезде. В ответной встрече мюнхенцы уничтожили гостей 7:1.
Но нельзя сказать, что это было заслуженно. Немецкий суперклуб весь матч провисел на чужих воротах, нанес 21 удар, из которых четыре пришлись в створ, — мяч упрямо не лез в ворота. Впрочем, через три дня в чемпионате «Бавария» лишь с пенальти на 82-й минуте добила «Аугсбург». Возможно, сложности с забиванием мячей — новая проблема и тенденция. К слову, на тотал меньше 2.5 мяча от мюнхенцев в ответке ЛЧ можно поставить с коэффициентом 1.92.
И все-таки не верится, что клуб Юлиана Нагельсманна не выиграет второй еврокубковый матч подряд, тем более у команды, чей уровень недотягивает до топового. К тому же игра состоится на «Альянц Арене», где «Бавария» традиционно сильна, терпелива и беспощадна. Из 20 последних игр там мюнхенцы не выиграли только четыре.
Лучший бомбардир Лиги чемпионов — Роберт Левандовски — не упустит случая увеличить лицевой счет.
Вероятный расклад на ответный матч следующий. Хозяева с первых минут бросятся штурмовать ворота соперника, на поле выйдет самый золотой состав, который только есть у клуба. «Вильярреалу» не останется ничего, кроме как выносить мяч подальше и надеяться на быстрые ноги атакующих игроков, чтобы они оформили хотя бы один гол. На то, что испанцы забьют нечетное число мячей, можно поставить за 1.57.
Прогноз и ставка на матч ЛЧ «Бавария» — «Вильярреал»
«Бавария» будет очень злая и не допустит, чтобы дорогу в полуфинал преградил небольшой клуб. Хозяева будут атаковать и забивать, а на кураже они могут сделать это очень много раз. Вероятно, Херонимо Рулли придется вынуть мяч из сетки от трех до бесконечности раз.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 гола за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|3 : 0
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0