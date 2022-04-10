Левандовски не допустит второй подряд осечки.

12 апреля в 22.00 по Москве состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на «Альянц Арене» примет «Вильярреал». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал» 12 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят хозяев абсолютными фаворитами. На победу «Баварии» можно поставить с мизерным коэффициентом 1.25 (80% вероятности), а вот на «Вильярреал», несмотря на домашнюю победу испанцев 1:0, — за 11.0 (9%). Ничья же доступна за 6.70 (11%).

Но линия на матч настолько широка, что в ней можно выбрать что угодно. Например, тотал больше 3.5 гола за 2.03 или больше 4.5 за 3.20. На «обе забьют» доступен коэффициент 1.77.

«Вильярреал» наверняка проведет весь матч в обороне с надеждой не пропустить и не проиграть в основное время. Если это случится, то автору ставки на непоражение гостей прилетит выигрыш в 4.2 раза больше поставленной суммы.

Довольно высокие коэффициенты на пенальти и удаление: красная карточка в матче оценена в 4.00, 11-метровый — в 2.30.

«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года

С одной стороны, результат первого матча, в котором «Вильярреал» удержал минимальную победу, — неожиданный. С другой, испанцы в этом сезоне уже удивляли: чего стоит только успех в противостоянии с «Ювентусом». Также они дважды в сезоне не проиграли «Реалу» — несомненно яркое достижение. Скорее по итогам игры с «Баварией» удивил итоговый счет, ведь мюнхенцы не сподобились даже на один гол, чего с ними почти никогда не происходит.

В предыдущем раунде «Бавария» тоже неудачно провела первый матч с «Зальцбургом» — ничья 1:1 на выезде. В ответной встрече мюнхенцы уничтожили гостей 7:1.

Но нельзя сказать, что это было заслуженно. Немецкий суперклуб весь матч провисел на чужих воротах, нанес 21 удар, из которых четыре пришлись в створ, — мяч упрямо не лез в ворота. Впрочем, через три дня в чемпионате «Бавария» лишь с пенальти на 82-й минуте добила «Аугсбург». Возможно, сложности с забиванием мячей — новая проблема и тенденция. К слову, на тотал меньше 2.5 мяча от мюнхенцев в ответке ЛЧ можно поставить с коэффициентом 1.92.

И все-таки не верится, что клуб Юлиана Нагельсманна не выиграет второй еврокубковый матч подряд, тем более у команды, чей уровень недотягивает до топового. К тому же игра состоится на «Альянц Арене», где «Бавария» традиционно сильна, терпелива и беспощадна. Из 20 последних игр там мюнхенцы не выиграли только четыре.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов — Роберт Левандовски — не упустит случая увеличить лицевой счет.

Вероятный расклад на ответный матч следующий. Хозяева с первых минут бросятся штурмовать ворота соперника, на поле выйдет самый золотой состав, который только есть у клуба. «Вильярреалу» не останется ничего, кроме как выносить мяч подальше и надеяться на быстрые ноги атакующих игроков, чтобы они оформили хотя бы один гол. На то, что испанцы забьют нечетное число мячей, можно поставить за 1.57.

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «Бавария» — «Вильярреал»

«Бавария» будет очень злая и не допустит, чтобы дорогу в полуфинал преградил небольшой клуб. Хозяева будут атаковать и забивать, а на кураже они могут сделать это очень много раз. Вероятно, Херонимо Рулли придется вынуть мяч из сетки от трех до бесконечности раз.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 гола за 1.65.