«Аталанта» — «Лейпциг»: Тедеско завершит путь команды Миранчука в Европе
14 апреля 2022 года «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» примет «Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась вничью 1:1. Встреча начнется в 19.45 мск, в прямом эфире ее покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Лейпциг» 14 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех «Аталанты» идет с коэффициентом 2.70 (около 37% вероятности), «Лейпцига» — за 2.65 (38%). На ничью предложена котировка 3.50 (25%).
Для подстраховки вы можете взять один из многочисленных результатов с форой.
• Ф1 (-1) идет за 4.00;
• Ф1 (+1) — за 1.24;
• Ф2 (-1) — за 4.00;
• Ф2 (+1) — за 1.24.
Также аналитики ожидают достаточно результативной игры: коэффициент на тотал больше двух голов — всего 1.34. Шанс, что команды оформят хотя бы четыре мяча, оценен в 2.80.
Линия «обе забьют» идет за 1.62, обратная ставка — за 2.30.
«Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года
Команда Доменико Тедеско шла приличным фаворитом перед домашней игрой, но не дожала «Аталанту». Ничья 1:1 оставила командам равные шансы перед ответным матчем: на стороне «Лейпцига» шикарная форма, а итальянцы будут подпитываться зарядами болельщиков.
Правда, бергамаски в этом сезоне плохо используют преимущество домашних трибун. В Серии А из 15 игр на родном стадионе команда выиграла только четыре, шесть закончила вничью и пять проиграла. Если считать только домашние матчи, то «Аталанта» идет в чемпионате лишь 14-й.
«Аталанта» в целом находится не в лучшем состоянии: команда Алексея Миранчука вывалилась из еврокубковой зоны, победив только два раза в последних 11 играх чемпионата. При этом в Лиге Европы бергамаски выглядели уверенно: прошли «Олимпиакос» и «Байер», победив во всех матчах. Выход итальянцев в следующий раунд можно взять за 2.00.
«Лейпциг» же после прихода экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско набрал фантастическую форму: команда проиграла всего два раза в 20 играх, последний раз — 5 февраля «Баварии» (2:3).
«Ред Булл» хорошо выглядит в атаке: при Тедеско заталкивает в среднем 2.55 гола за игру. И неплохо действует в обороне: 0.7 пропущенных за 90 минут и семь сухих игр из 20. Несмотря на крутую результативность немцев, «Аталанта» в первой игре обошла их по ожидаемым голам: 2.09 против 1.76. На стадионе «Лейпцига» обе команды упустили кучу моментов.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Лейпциг»
«Ред Булл» выглядит стабильнее «Аталанты» и должен проходить дальше, несмотря на игру в гостях. Фактор домашнего стадиона никак не влияет на итальянцев в этом сезоне. «Лейпциг» практически не имеет проблем с составом, до и после первого матча разгромил двух серьезных соперников в бундеслиге — 4:1 «Боруссию» Дортмунд и 3:0 «Хоффенхайм».
Рекомендованная ставка: проход «Лейпцига» в следующий раунд за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0