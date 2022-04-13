Экс-тренер «Спартака» не проигрывает 12 матчей.

14 апреля 2022 года «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» примет «Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась вничью 1:1. Встреча начнется в 19.45 мск, в прямом эфире ее покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Лейпциг» 14 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех «Аталанты» идет с коэффициентом 2.70 (около 37% вероятности), «Лейпцига» — за 2.65 (38%). На ничью предложена котировка 3.50 (25%).

Для подстраховки вы можете взять один из многочисленных результатов с форой.

• Ф1 (-1) идет за 4.00;

• Ф1 (+1) — за 1.24;

• Ф2 (-1) — за 4.00;

• Ф2 (+1) — за 1.24.

Также аналитики ожидают достаточно результативной игры: коэффициент на тотал больше двух голов — всего 1.34. Шанс, что команды оформят хотя бы четыре мяча, оценен в 2.80.

Линия «обе забьют» идет за 1.62, обратная ставка — за 2.30.

«Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года

Команда Доменико Тедеско шла приличным фаворитом перед домашней игрой, но не дожала «Аталанту». Ничья 1:1 оставила командам равные шансы перед ответным матчем: на стороне «Лейпцига» шикарная форма, а итальянцы будут подпитываться зарядами болельщиков.

Правда, бергамаски в этом сезоне плохо используют преимущество домашних трибун. В Серии А из 15 игр на родном стадионе команда выиграла только четыре, шесть закончила вничью и пять проиграла. Если считать только домашние матчи, то «Аталанта» идет в чемпионате лишь 14-й.

«Аталанта» в целом находится не в лучшем состоянии: команда Алексея Миранчука вывалилась из еврокубковой зоны, победив только два раза в последних 11 играх чемпионата. При этом в Лиге Европы бергамаски выглядели уверенно: прошли «Олимпиакос» и «Байер», победив во всех матчах. Выход итальянцев в следующий раунд можно взять за 2.00.

«Лейпциг» же после прихода экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско набрал фантастическую форму: команда проиграла всего два раза в 20 играх, последний раз — 5 февраля «Баварии» (2:3).

«Ред Булл» хорошо выглядит в атаке: при Тедеско заталкивает в среднем 2.55 гола за игру. И неплохо действует в обороне: 0.7 пропущенных за 90 минут и семь сухих игр из 20. Несмотря на крутую результативность немцев, «Аталанта» в первой игре обошла их по ожидаемым голам: 2.09 против 1.76. На стадионе «Лейпцига» обе команды упустили кучу моментов.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Лейпциг»

«Ред Булл» выглядит стабильнее «Аталанты» и должен проходить дальше, несмотря на игру в гостях. Фактор домашнего стадиона никак не влияет на итальянцев в этом сезоне. «Лейпциг» практически не имеет проблем с составом, до и после первого матча разгромил двух серьезных соперников в бундеслиге — 4:1 «Боруссию» Дортмунд и 3:0 «Хоффенхайм».

Рекомендованная ставка: проход «Лейпцига» в следующий раунд за 1.86.