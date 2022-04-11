Команда Клоппа оставила все эмоции на «Этихаде».

В среду, 13 апреля 2022 года, состоятся заключительные ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, после завершения которых станут известны пары полуфинала. Одна из игр пройдет на «Энфилде», где «Ливерпуль» примет «Бенфику». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск, посмотреть за будоражащим европейским футболом можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика» 13 апреля 2022 года

В португальской встрече неделю назад сильнее оказался английский клуб (3:1), но из-за отмены правила выездного гола у «Бенфики» остаются шансы пройти дальше. Впрочем, они совсем небольшие. По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, очевидный фаворит — «Ливерпуль», на его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.29 (77% вероятности). На успех гостей доступна котировка 10.5 (9%), а на ничью — 6.00 (14%).

В первом матче соперники забили четыре мяча, и есть подозрение, что ответная игра подарит не меньше голов. На тотал больше 3.5 гола коэффициент 2.03, на обратный вариант — 1.84.

Всему футбольному миру известна сила атакующей линии «Ливерпуля», но «Бенфика» тоже способна отличиться, и не один раз: ставка на «обе забьют» в предстоящей игре очень актуальна и доступна за 1.70.

Конечно, если гости забьют хотя бы раз, то их шансы не проиграть повысятся (а ведь коэффициент на это 3.8). Но можно подстраховаться и забрать вариант на победу гостей с форой (+2) за 1.64.

Несмотря на результативность матча в Лиссабоне, ни один из мячей не был забит с пенальти, поэтому возможность 11-метрового в ответке повысилась (2.30). А будет ли удаление? Возможно, отчаявшиеся португальцы начнут грубить и нарвутся на красную карточку, которая приумножит сумму ставки в 4 раза.

«Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года

Для команды Юргена Клоппа было стратегически важно добиться уверенной победы в гостях перед главным матчем сезона АПЛ. В результате «Ливерпуль» приехал на «Этихад» и вытащил ничью (2:2), которая оставляет ему шансы на титул — отставание от «Сити» в один балл сохранилось.

Ответная встреча с лиссабонцами через три дня, но с учетом результата первой игры у вице-лидера АПЛ есть возможность не только отдохнуть, но и расслабиться: все-таки растерять преимущество в два мяча перед значительно более слабым соперником нужно умудриться. Тем более дома, где в 2022-м «Ливерпуль» потерпел всего одно поражение в 11 матчах — в 1/8 еврокубка проиграл 0:1 «Интеру» при схожих обстоятельствах (после победы в два мяча в гостях).

В Англии уважают «Бенфику», но понимают, что португальцам не светит полуфинал ЛЧ. Даже если они забьют один мяч, то не справятся, когда соперник включит вторую передачу. Сами «орлы» тоже наверняка осознают, что пройти одну из самых сбалансированных и сильных команд мира для них сейчас не представляется возможным, хотя именно они нанесли «Ливерпулю» три из четырех поражений португальских клубов в XXI веке (еще одна победа у «Браги»).

Учитывая резервы, которыми располагает Клопп, а также тяжелый график матчей в конце сезона, против «Бенфики» он наверняка выпустит смешанный состав с целью удержать преимущество и спокойно вкатиться в полуфинал. Поэтому, несмотря на высокий атакующий потенциал команд, матч вряд ли получится результативным: «Ливерпуль» не захочет рвать жилы, а гости не смогут. На тотал меньше 4 голов можно поставить за скромные, но приятные 1.48.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика»

Для хозяев важен сам факт выхода в следующую стадию, а будет ли результат достигнут через минимальное поражение или ничью — вопрос второй. Скорее всего, эмоционально выхолощенные после воскресной дуэли с «Сити» ливерпульцы максимально засушат игру и спокойно пройдут дальше.

Рекомендуемая ставка: хотя бы одна команда забьет 3 и более голов — нет, коэффициент — 1.95.