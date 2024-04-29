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Сегодня, 16:51

Мусаев — о матче с «Крыльями»: «Не понимаю, почему не засчитали гол. Там не было игры рукой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в матче против «Крыльев Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

На 8-й минуте арбитр матча Сергей Карасев отменил гол защитника «быков» Сергея Волкова из-за игры рукой.

«Был недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чем проблема, я не понимаю», — приводит слова Мусаева matchtv.ru.

Кади (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Юрий Горшков (&laquo;Крылья Советов&raquo;) в&nbsp;матче 26-го тура РПЛ. «Крылья» были лучше «Краснодара». «Быки» не готовы — за титул так не играют

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. У лидирующего «Зенита» также 50 очков, но петербуржцы опережают команду Мусаева по дополнительным показателям.

4 мая «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Ахматом», а «Зенит» двумя днями позже на выезде сыграет против «Факела».

Источник: matchtv.ru
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Мурад Мусаев
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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