«Королевский клуб» рвется в полуфинал.

12 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся испанский «Реал Мадрид» и английский «Челси». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Челси» 12 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выделяют очевидного фаворита, однако небольшое преимущество все же есть у «Реала» — на победу сливочных можно поставить за 2.45 (40%). Успех гостей из Лондона оценивается котировкой 3.00 (33%), а ничья в матче наименее вероятна — коэффициент на событие составляет 3.40 (27%).

Весьма может быть, что игра получится результативной, тотал больше 3.5 мяча можно взять за 3.20.

Шанс того, что обе команды забьют в матче хотя бы по голу, достаточно высокий, поставить можно с коэффициентом 1.73.

Пенальти в матче оценивается почти стандартной котировкой 2.70. Шанс на удаление выше обычного и увеличит банк в 4 раза, а оба события сразу — в 8 раз.

«Реал Мадрид» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года

«Реал» убедительно доказывает, что он по-прежнему хорош и опасен. Клуб, который может выиграть любой матч у любого соперника, и Лига чемпионов это подтверждает.

Выезд в Лондон прошел отлично. Если поначалу казалось, что именно «Челси» управляет игрой, то несколько движений звезды Мадрида Карима Бензема все перевернули. Второй хет-трик подряд француза в плей-офф стал историческим не только из-за статистики, но и из-за уровня команд-противников — все же против были «ПСЖ» и «Челси». Бензема сделал отличную заявку на «Золотой мяч» в этом году, и наверняка он уже чувствует приближение награды. Но для стопроцентной уверенности нужно дойти как можно дальше в Лиге чемпионов — тогда конкуренции не будет. Бензема сделает для этого все возможное.

9 апреля «Реал» уничтожил «Хетафе» дома — за три дня до встречи с лондонцами. Результат хороший, но что с выносливостью игроков? И хотя Карло Анчелотти убежден, что с «физикой» команды все в порядке, это трудно доказать, да и верится не очень. А вот что точно, так это то, что оборона «Реала» в этой Лиге чемпионов не самая надежная в Европе. Почти каждый матч сливочные пропускают минимум гол — можно и в этот раз поставить на то, что «Челси» забьет больше одного мяча, за 1.66.

А вот у «Челси» дела так себе: разгром «Саутгемптона» не должен окрылять, а скорее насторожить — потому что часто так бывает, что после победы 6:0 у команд не оставалось запала на будущие матчи, пусть даже речь о Лиге чемпионов. Больше того, это был гостевой матч для синих — после него почти сразу нужно лететь в Мадрид. Это важные обстоятельства, которые влияют на исходы матчей

Помимо этого, у «Челси» много отвлекающих проблем — от личной жизни Томаса Тухеля до непродления контрактов с ключевыми футболистами, и хотя немец пытается делать вид, что у синих все в порядке и Лига чемпионов занимает все их мысли, но верится в это тяжело. Такие кризисы не проходят бесследно.

Семь пропущенных мячей за две последние игры — это сильно. Вряд ли, конечно, Тухель и компания пропустят больше трех, но тотал больше двух мячей «Реала» за 3.80 выглядит адекватно, тем более Эдуар Менди не в лучшей форме.

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Челси»

Счет первой встречи такой, что вынуждает «Челси» атаковать. Нельзя сказать, что это не родная стихия для Тухеля, но против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» это опасно. Пока еще сохраняется неясность с составами, но если на поле будет дуэт Винисиус — Бензема, то любая агрессия со стороны лондонцев закончится для них плачевно.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.45.