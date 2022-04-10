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«Реал Мадрид» — «Челси»: Бензема и Винисиус добьют лондонцев

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Челси» 12 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press
Мэйсон Маунт, «Челси».
Фото Global Look Press
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«Королевский клуб» рвется в полуфинал.

12 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся испанский «Реал Мадрид» и английский «Челси». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала».

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Челси» 12 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выделяют очевидного фаворита, однако небольшое преимущество все же есть у «Реала» — на победу сливочных можно поставить за 2.45 (40%). Успех гостей из Лондона оценивается котировкой 3.00 (33%), а ничья в матче наименее вероятна — коэффициент на событие составляет 3.40 (27%).

Весьма может быть, что игра получится результативной, тотал больше 3.5 мяча можно взять за 3.20.

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Шанс того, что обе команды забьют в матче хотя бы по голу, достаточно высокий, поставить можно с коэффициентом 1.73.

Пенальти в матче оценивается почти стандартной котировкой 2.70. Шанс на удаление выше обычного и увеличит банк в 4 раза, а оба события сразу — в 8 раз.

«Реал Мадрид» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года

«Реал» убедительно доказывает, что он по-прежнему хорош и опасен. Клуб, который может выиграть любой матч у любого соперника, и Лига чемпионов это подтверждает.

Выезд в Лондон прошел отлично. Если поначалу казалось, что именно «Челси» управляет игрой, то несколько движений звезды Мадрида Карима Бензема все перевернули. Второй хет-трик подряд француза в плей-офф стал историческим не только из-за статистики, но и из-за уровня команд-противников — все же против были «ПСЖ» и «Челси». Бензема сделал отличную заявку на «Золотой мяч» в этом году, и наверняка он уже чувствует приближение награды. Но для стопроцентной уверенности нужно дойти как можно дальше в Лиге чемпионов — тогда конкуренции не будет. Бензема сделает для этого все возможное.

9 апреля «Реал» уничтожил «Хетафе» дома — за три дня до встречи с лондонцами. Результат хороший, но что с выносливостью игроков? И хотя Карло Анчелотти убежден, что с «физикой» команды все в порядке, это трудно доказать, да и верится не очень. А вот что точно, так это то, что оборона «Реала» в этой Лиге чемпионов не самая надежная в Европе. Почти каждый матч сливочные пропускают минимум гол — можно и в этот раз поставить на то, что «Челси» забьет больше одного мяча, за 1.66.

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А вот у «Челси» дела так себе: разгром «Саутгемптона» не должен окрылять, а скорее насторожить — потому что часто так бывает, что после победы 6:0 у команд не оставалось запала на будущие матчи, пусть даже речь о Лиге чемпионов. Больше того, это был гостевой матч для синих — после него почти сразу нужно лететь в Мадрид. Это важные обстоятельства, которые влияют на исходы матчей

Помимо этого, у «Челси» много отвлекающих проблем — от личной жизни Томаса Тухеля до непродления контрактов с ключевыми футболистами, и хотя немец пытается делать вид, что у синих все в порядке и Лига чемпионов занимает все их мысли, но верится в это тяжело. Такие кризисы не проходят бесследно.

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Семь пропущенных мячей за две последние игры — это сильно. Вряд ли, конечно, Тухель и компания пропустят больше трех, но тотал больше двух мячей «Реала» за 3.80 выглядит адекватно, тем более Эдуар Менди не в лучшей форме.

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Челси»

Счет первой встречи такой, что вынуждает «Челси» атаковать. Нельзя сказать, что это не родная стихия для Тухеля, но против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» это опасно. Пока еще сохраняется неясность с составами, но если на поле будет дуэт Винисиус — Бензема, то любая агрессия со стороны лондонцев закончится для них плачевно.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.45.

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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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