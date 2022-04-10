«Реал Мадрид» — «Челси»: Бензема и Винисиус добьют лондонцев
12 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся испанский «Реал Мадрид» и английский «Челси». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Челси» 12 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выделяют очевидного фаворита, однако небольшое преимущество все же есть у «Реала» — на победу сливочных можно поставить за 2.45 (40%). Успех гостей из Лондона оценивается котировкой 3.00 (33%), а ничья в матче наименее вероятна — коэффициент на событие составляет 3.40 (27%).
Весьма может быть, что игра получится результативной, тотал больше 3.5 мяча можно взять за 3.20.
Шанс того, что обе команды забьют в матче хотя бы по голу, достаточно высокий, поставить можно с коэффициентом 1.73.
Пенальти в матче оценивается почти стандартной котировкой 2.70. Шанс на удаление выше обычного и увеличит банк в 4 раза, а оба события сразу — в 8 раз.
«Реал Мадрид» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года
«Реал» убедительно доказывает, что он по-прежнему хорош и опасен. Клуб, который может выиграть любой матч у любого соперника, и Лига чемпионов это подтверждает.
Выезд в Лондон прошел отлично. Если поначалу казалось, что именно «Челси» управляет игрой, то несколько движений звезды Мадрида Карима Бензема все перевернули. Второй хет-трик подряд француза в плей-офф стал историческим не только из-за статистики, но и из-за уровня команд-противников — все же против были «ПСЖ» и «Челси». Бензема сделал отличную заявку на «Золотой мяч» в этом году, и наверняка он уже чувствует приближение награды. Но для стопроцентной уверенности нужно дойти как можно дальше в Лиге чемпионов — тогда конкуренции не будет. Бензема сделает для этого все возможное.
9 апреля «Реал» уничтожил «Хетафе» дома — за три дня до встречи с лондонцами. Результат хороший, но что с выносливостью игроков? И хотя Карло Анчелотти убежден, что с «физикой» команды все в порядке, это трудно доказать, да и верится не очень. А вот что точно, так это то, что оборона «Реала» в этой Лиге чемпионов не самая надежная в Европе. Почти каждый матч сливочные пропускают минимум гол — можно и в этот раз поставить на то, что «Челси» забьет больше одного мяча, за 1.66.
А вот у «Челси» дела так себе: разгром «Саутгемптона» не должен окрылять, а скорее насторожить — потому что часто так бывает, что после победы 6:0 у команд не оставалось запала на будущие матчи, пусть даже речь о Лиге чемпионов. Больше того, это был гостевой матч для синих — после него почти сразу нужно лететь в Мадрид. Это важные обстоятельства, которые влияют на исходы матчей
Помимо этого, у «Челси» много отвлекающих проблем — от личной жизни Томаса Тухеля до непродления контрактов с ключевыми футболистами, и хотя немец пытается делать вид, что у синих все в порядке и Лига чемпионов занимает все их мысли, но верится в это тяжело. Такие кризисы не проходят бесследно.
Семь пропущенных мячей за две последние игры — это сильно. Вряд ли, конечно, Тухель и компания пропустят больше трех, но тотал больше двух мячей «Реала» за 3.80 выглядит адекватно, тем более Эдуар Менди не в лучшей форме.
Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Челси»
Счет первой встречи такой, что вынуждает «Челси» атаковать. Нельзя сказать, что это не родная стихия для Тухеля, но против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» это опасно. Пока еще сохраняется неясность с составами, но если на поле будет дуэт Винисиус — Бензема, то любая агрессия со стороны лондонцев закончится для них плачевно.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.45.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0