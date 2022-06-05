«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 5 июня 2022 года
5 июня 2022 года состоится третий матч финала Восточной конференции, в котором сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет на «Амали Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команда Артемия Панарина ведет в серии 2-0.
При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом предстоящего матча «Тампу». На победу «Лайтнинг» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.92, это примерно 52% вероятности. Очередной успех «Рейнджерс» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.20 (19%).
Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3400 рублей.
На то, что «Нью-Йорк» не проиграет, котировка 1.88.
Победа «Рейнджерс» с учетом основного времени, дополнительного и серии буллитов — 2.55. Успех «Тампы» в матче котируется за 1.54.
В первой игре соперники забросили восемь шайб, во второй — пять. Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.50, ТМ 4.5 — 2.60.
Можно подстраховать «Рейнджерс» и взять их победу с форой:
Гол Никиты Кучерова оценен котировкой 2.20, Артемия Панарина — 2.81.
Наиболее низкий коэффициент на точный счет, которого нет в линии — 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
Удивительное дело, но «Тампа» в этом сезоне ни разу не выиграла у «Рейнджерс». В пяти матчах «Лайтнинг» потерпели четыре поражения в основное время и одно — в серии буллитов. В результате финал «Востока» может завершиться сенсацией.
Однако в предстоящем матче есть повод поверить в команду Никиты Кучерова. Во-первых, серия наконец переехала на домашнюю арену «Тампы», где она получит дополнительный заряд от болельщиков. Во-вторых, ребята Джона Купера играли на одном уровне с соперником в обеих встречах, но «Рейнджерс» очень выручал Шестеркин. Провести третий матч подряд на высочайшем уровне и при полной концентрации ему будет тяжело, а значит, шансы «Лайтнинг» победить повысятся.
Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в основное время за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0