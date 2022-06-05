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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 5 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Виктор Хедман и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).
Фото Global Look Press

5 июня 2022 года состоится третий матч финала Восточной конференции, в котором сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет на «Амали Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команда Артемия Панарина ведет в серии 2-0.

При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом предстоящего матча «Тампу». На победу «Лайтнинг» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.92, это примерно 52% вероятности. Очередной успех «Рейнджерс» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.20 (19%).

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Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3400 рублей.

На то, что «Нью-Йорк» не проиграет, котировка 1.88.

Победа «Рейнджерс» с учетом основного времени, дополнительного и серии буллитов — 2.55. Успех «Тампы» в матче котируется за 1.54.

В первой игре соперники забросили восемь шайб, во второй — пять. Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.50, ТМ 4.5 — 2.60.

Можно подстраховать «Рейнджерс» и взять их победу с форой:

  • Ф2(+1.5) оценен в 1.57, Ф1(-1.5) — в 2.40;

  • Ф2(+2.5) оценен в 1.27, Ф1(-2.5) — в 3.80.

Гол Никиты Кучерова оценен котировкой 2.20, Артемия Панарина — 2.81.

Наиболее низкий коэффициент на точный счет, которого нет в линии — 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Удивительное дело, но «Тампа» в этом сезоне ни разу не выиграла у «Рейнджерс». В пяти матчах «Лайтнинг» потерпели четыре поражения в основное время и одно — в серии буллитов. В результате финал «Востока» может завершиться сенсацией.

Однако в предстоящем матче есть повод поверить в команду Никиты Кучерова. Во-первых, серия наконец переехала на домашнюю арену «Тампы», где она получит дополнительный заряд от болельщиков. Во-вторых, ребята Джона Купера играли на одном уровне с соперником в обеих встречах, но «Рейнджерс» очень выручал Шестеркин. Провести третий матч подряд на высочайшем уровне и при полной концентрации ему будет тяжело, а значит, шансы «Лайтнинг» победить повысятся.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в основное время за 1.92.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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