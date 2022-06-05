5 июня 2022 года состоится третий матч финала Восточной конференции, в котором сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет на «Амали Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команда Артемия Панарина ведет в серии 2-0.

При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом предстоящего матча «Тампу». На победу «Лайтнинг» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.92, это примерно 52% вероятности. Очередной успех «Рейнджерс» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3400 рублей.

На то, что «Нью-Йорк» не проиграет, котировка 1.88.

Победа «Рейнджерс» с учетом основного времени, дополнительного и серии буллитов — 2.55. Успех «Тампы» в матче котируется за 1.54.

В первой игре соперники забросили восемь шайб, во второй — пять. Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.50, ТМ 4.5 — 2.60.

Можно подстраховать «Рейнджерс» и взять их победу с форой:

Ф2(+1.5) оценен в 1.57, Ф1(-1.5) — в 2.40;

Ф2(+2.5) оценен в 1.27, Ф1(-2.5) — в 3.80.

Гол Никиты Кучерова оценен котировкой 2.20, Артемия Панарина — 2.81.

Наиболее низкий коэффициент на точный счет, которого нет в линии — 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Удивительное дело, но «Тампа» в этом сезоне ни разу не выиграла у «Рейнджерс». В пяти матчах «Лайтнинг» потерпели четыре поражения в основное время и одно — в серии буллитов. В результате финал «Востока» может завершиться сенсацией.

Однако в предстоящем матче есть повод поверить в команду Никиты Кучерова. Во-первых, серия наконец переехала на домашнюю арену «Тампы», где она получит дополнительный заряд от болельщиков. Во-вторых, ребята Джона Купера играли на одном уровне с соперником в обеих встречах, но «Рейнджерс» очень выручал Шестеркин. Провести третий матч подряд на высочайшем уровне и при полной концентрации ему будет тяжело, а значит, шансы «Лайтнинг» победить повысятся.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в основное время за 1.92.