«Бохум» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 12 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
12 мая «Бохум» и «Байер» закроют программу 33-го тура чемпионата Германии. Поединок пройдет на «Воновия Рурштадион». Стартовый свисток арбитра Беньямина Бранда прозвучит в 20.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 20.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы леверкузенцев: этот исход оценили коэффициентом 1.71, вероятность — примерно 54%. Ничья доступна за 4.40 (23%), триумф «Бохума» — за те же 4.40 (23%).
В этом сезоне на «Воновия Рурштадион» теряли очки «Бавария» (3:2), «Штутгарт» (1:0) и дортмундская «Боруссия» (1:1). Если верите в еще одну сенсацию, хватайте непоражение хозяев за 2.20.
На тотал больше трех голов предложили котировку 1.74, на ТМ 3 — за 2.06.
Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.48, обратный рынок — за 2.54.
В первом круге «фармацевты» выиграли всухую (4:0). Еще один поединок без пропущенных мячей в их исполнении идет за 3.02.
Успех парней Хаби Алонсо с форой (-1) выставили за 2.10. Фору (+1) на «несгибаемых» можно взять за 1.70.
Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3