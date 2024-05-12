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«Бохум» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 12 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бохум» — «Байер» 12 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Гранит Джака («Байер»).
Фото Getty Images

12 мая «Бохум» и «Байер» закроют программу 33-го тура чемпионата Германии. Поединок пройдет на «Воновия Рурштадион». Стартовый свисток арбитра Беньямина Бранда прозвучит в 20.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 20:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Байер

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы леверкузенцев: этот исход оценили коэффициентом 1.71, вероятность — примерно 54%. Ничья доступна за 4.40 (23%), триумф «Бохума» — за те же 4.40 (23%).

В этом сезоне на «Воновия Рурштадион» теряли очки «Бавария» (3:2), «Штутгарт» (1:0) и дортмундская «Боруссия» (1:1). Если верите в еще одну сенсацию, хватайте непоражение хозяев за 2.20.

На тотал больше трех голов предложили котировку 1.74, на ТМ 3 — за 2.06.

Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.48, обратный рынок — за 2.54.

Мартин Эдегор и&nbsp;Андре Онана (Арсенал&quot; &mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «МЮ» снова может повлиять на чемпионскую гонку. Месяц назад насолили «Ливерпулю» — как будет с «Арсеналом»?

В первом круге «фармацевты» выиграли всухую (4:0). Еще один поединок без пропущенных мячей в их исполнении идет за 3.02.

Успех парней Хаби Алонсо с форой (-1) выставили за 2.10. Фору (+1) на «несгибаемых» можно взять за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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