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Сегодня, 08:15

«Зенит» — ЦСКА: Семаку нужно спасать положение, но забить армейцам слишком сложно

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сергей Семак («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

15 мая в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России столкнутся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте букмекерской компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 20.30 мск. Первая встреча завершилась вничью (1:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал
15 мая, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит матча. На победу сине-бело-голубых предложен коэффициент 1.99, что соответствует 49% вероятности исхода. Триумф ЦСКА доступен за 4.13 (23%), а ничья в основное время идет с показателем 3.40 (28%).

Команда Владимира Федотова не уступила питерцам в пяти подряд матчах во всех турнирах. На очередное непоражение армейцев можно сыграть за 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.87, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.94.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.23.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

Команда Сергея Семака идет на безвыигрышной серии из пяти матчей во всех турнирах, а ЦСКА не побеждал в тех же пяти встречах подряд. В каждой было забито максимум два мяча. А в последний раз питерцы добивались успеха с разницей в два гола еще в марте. ЦСКА удобно играть с сине-бело-голубыми, потому что они могут отсидеться в обороне и контратаковать. Учитывая серьезный спад «Зенита», а также недавние поражение и ничью в играх с армейцами, можно предположить очередную малорезультативную игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 1.71.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — ЦСКА: Адамян считает, что питерцы не уступят в домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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