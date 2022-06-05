Печальная статистика для хозяев.

6 июня во втором матче группового этапа Лиги наций Хорватия на стадионе «Полюд» примет сборную Франции. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт». Марко Гуида из Италии — главный арбитр встречи.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Франция 6 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи французов. На победу команды Дидье Дешама можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех Хорватии — 3.90 (26%), на ничью — 3.40 (24%).

Ставку «хозяева не проиграют» можно взять за 1.81.

В шести из предыдущих десяти матчей с участием сборных Франции и Хорватии было забито три и больше мяча. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.15.

Вариант «обе забьют» заходил в четырех из десяти последних игр Хорватии и в шести из десяти последних матчей Франции. На то, что команды обменяются голами, котировка 2.00, обратный вариант идет за 1.82.

«Трехцветные» в первом туре пропустили сразу два мяча от Дании. Хотя бы один гол Хорватии стоит 1.55.

Хорватия — Франция: прогноз и анализ матча Лиги наций 6 июня 2022 года

Хорваты всухую проиграли австрийцам в первом матче группового этапа. Учитывая топовый состав и то, каким тяжелым сезон получился для некоторых лидеров, трудности ожидались. Но итоговый разгром 0:3 с двумя ассистами защитника Максимилиана Вебера — как-то слишком сурово.

Не помог хорватам даже Лука Модрич, которого выпустили уже после третьего пропущенного мяча на оставшиеся полчаса — игра пошла повеселее, но не более того. Произошедшее точно не порадовало Златко Далича, сборная слабеет и чахнет — молодое поколение пока не готово тащить, а старшее уже не особо может это делать. При этом по статистике против средних команд у хорватов не все так плохо — в среднем они забивают два мяча за игру. Можно рискнуть и взять ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче за 3.50.

В игровом плане перед Францией тревожно, но с мотивацией проблем не возникнет ни у тех ни у других. Не только из-за громкого финала ЧМ-2018 между командами, но еще и из-за статистики — Хорватия никогда не побеждала французов и захочет это исправить. Восемь матчей, ноль побед — немного унизительно.

«Трехцветные» тоже проиграли стартовый матч Лиги наций, но выглядели не так беспомощно, как хорваты. Дидье Дешам выставил против Дании состав, приближенный к идеальному — Мбаппе, Бензема и Гризманн выглядели неплохо. 19 ударов по воротам соперника, и половина из них в створ должны были спасти ситуацию, но уж очень хорош был Каспер Шмейхель.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Франция

Со встречи Франции и Хорватии в финале ЧМ прошло уже четыре года, очень многое изменилось. Хорваты однозначно стали слабее, французы точно не потеряли в качестве. Эти сборные были и остаются разного уровня. И есть все шансы, что печальная хорватская серия продолжится.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.00.