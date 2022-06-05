Хорватия — Франция: команды Модрича и Бензема устроят ремейк финала ЧМ-2018
6 июня во втором матче группового этапа Лиги наций Хорватия на стадионе «Полюд» примет сборную Франции. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт». Марко Гуида из Италии — главный арбитр встречи.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Франция 6 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи французов. На победу команды Дидье Дешама можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех Хорватии — 3.90 (26%), на ничью — 3.40 (24%).
Ставку «хозяева не проиграют» можно взять за 1.81.
В шести из предыдущих десяти матчей с участием сборных Франции и Хорватии было забито три и больше мяча. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.15.
Вариант «обе забьют» заходил в четырех из десяти последних игр Хорватии и в шести из десяти последних матчей Франции. На то, что команды обменяются голами, котировка 2.00, обратный вариант идет за 1.82.
«Трехцветные» в первом туре пропустили сразу два мяча от Дании. Хотя бы один гол Хорватии стоит 1.55.
Хорватия — Франция: прогноз и анализ матча Лиги наций 6 июня 2022 года
Хорваты всухую проиграли австрийцам в первом матче группового этапа. Учитывая топовый состав и то, каким тяжелым сезон получился для некоторых лидеров, трудности ожидались. Но итоговый разгром 0:3 с двумя ассистами защитника Максимилиана Вебера — как-то слишком сурово.
Не помог хорватам даже Лука Модрич, которого выпустили уже после третьего пропущенного мяча на оставшиеся полчаса — игра пошла повеселее, но не более того. Произошедшее точно не порадовало Златко Далича, сборная слабеет и чахнет — молодое поколение пока не готово тащить, а старшее уже не особо может это делать. При этом по статистике против средних команд у хорватов не все так плохо — в среднем они забивают два мяча за игру. Можно рискнуть и взять ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче за 3.50.
В игровом плане перед Францией тревожно, но с мотивацией проблем не возникнет ни у тех ни у других. Не только из-за громкого финала ЧМ-2018 между командами, но еще и из-за статистики — Хорватия никогда не побеждала французов и захочет это исправить. Восемь матчей, ноль побед — немного унизительно.
«Трехцветные» тоже проиграли стартовый матч Лиги наций, но выглядели не так беспомощно, как хорваты. Дидье Дешам выставил против Дании состав, приближенный к идеальному — Мбаппе, Бензема и Гризманн выглядели неплохо. 19 ударов по воротам соперника, и половина из них в створ должны были спасти ситуацию, но уж очень хорош был Каспер Шмейхель.
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Франция
Со встречи Франции и Хорватии в финале ЧМ прошло уже четыре года, очень многое изменилось. Хорваты однозначно стали слабее, французы точно не потеряли в качестве. Эти сборные были и остаются разного уровня. И есть все шансы, что печальная хорватская серия продолжится.
Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0