Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Хорватия — Франция: команды Модрича и Бензема устроят ремейк финала ЧМ-2018

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Хорватия — Франция 6 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, сборная Франции.
Фото Global Look Press
Печальная статистика для хозяев.

6 июня во втором матче группового этапа Лиги наций Хорватия на стадионе «Полюд» примет сборную Франции. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт». Марко Гуида из Италии — главный арбитр встречи.

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
Франция

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Франция 6 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи французов. На победу команды Дидье Дешама можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех Хорватии — 3.90 (26%), на ничью — 3.40 (24%).

Ставку «хозяева не проиграют» можно взять за 1.81.

В шести из предыдущих десяти матчей с участием сборных Франции и Хорватии было забито три и больше мяча. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.15.

Вариант «обе забьют» заходил в четырех из десяти последних игр Хорватии и в шести из десяти последних матчей Франции. На то, что команды обменяются голами, котировка 2.00, обратный вариант идет за 1.82.

«Трехцветные» в первом туре пропустили сразу два мяча от Дании. Хотя бы один гол Хорватии стоит 1.55.

Альваро Мората, сборная Испании. Чехия — Испания: Мората с партнерами добьются первой победы в Лиге наций

Хорватия — Франция: прогноз и анализ матча Лиги наций 6 июня 2022 года

Хорваты всухую проиграли австрийцам в первом матче группового этапа. Учитывая топовый состав и то, каким тяжелым сезон получился для некоторых лидеров, трудности ожидались. Но итоговый разгром 0:3 с двумя ассистами защитника Максимилиана Вебера — как-то слишком сурово.

Не помог хорватам даже Лука Модрич, которого выпустили уже после третьего пропущенного мяча на оставшиеся полчаса — игра пошла повеселее, но не более того. Произошедшее точно не порадовало Златко Далича, сборная слабеет и чахнет — молодое поколение пока не готово тащить, а старшее уже не особо может это делать. При этом по статистике против средних команд у хорватов не все так плохо — в среднем они забивают два мяча за игру. Можно рискнуть и взять ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче за 3.50.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче против сборной Испании. Португалия — Швейцария: у команды Роналду снова возникнут сложности в Лиге наций

В игровом плане перед Францией тревожно, но с мотивацией проблем не возникнет ни у тех ни у других. Не только из-за громкого финала ЧМ-2018 между командами, но еще и из-за статистики — Хорватия никогда не побеждала французов и захочет это исправить. Восемь матчей, ноль побед — немного унизительно.

«Трехцветные» тоже проиграли стартовый матч Лиги наций, но выглядели не так беспомощно, как хорваты. Дидье Дешам выставил против Дании состав, приближенный к идеальному — Мбаппе, Бензема и Гризманн выглядели неплохо. 19 ударов по воротам соперника, и половина из них в створ должны были спасти ситуацию, но уж очень хорош был Каспер Шмейхель.

Рафаэль Надаль. Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: король грунта в 14-й раз поднимет кубок над Парижем

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Франция

Со встречи Франции и Хорватии в финале ЧМ прошло уже четыре года, очень многое изменилось. Хорваты однозначно стали слабее, французы точно не потеряли в качестве. Эти сборные были и остаются разного уровня. И есть все шансы, что печальная хорватская серия продолжится.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.00.

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Александр Волков жестко нокаутировал Розенстрайка в первом раунде турнира UFC. Теперь россиянин снова может заглядываться на титул чемпиона 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чехия — Испания: Мората с партнерами добьются первой победы в Лиге наций
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости