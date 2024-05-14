«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: хозяева засушат ключевой матч для команды Гвардиолы
14 мая состоится перенесенный матч 34-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Возможно, ключевая игра в чемпионской гонке пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.39, что приблизительно 70% вероятности. Успех «шпор» предложен за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Котировка на ничью — 5.80 (16%).
Вероятность непоражения «Тоттенхэма» оценена солидными 3.09.
Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают превосходство «Манчестер Сити»:
• 2:1 — за 8.20;
• 2:0 — за 9.80;
• 1:1 и 3:0 — за 11.0.
Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.72, ТМ 3.5 — за 2.08.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.41, обратная опция представлена за 2.73.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Горожане» никогда не побеждали «Тоттенхэм» в АПЛ на новом стадионе лондонцев — а именно это им необходимо для чемпионства. Также домашние игры «шпор» против «Ман Сити» в чемпионате редко получались результативными: из последних 10 встреч тотал больше 3.5 гола зашел лишь три раза, а предыдущие два противостояния вообще завершились минимальными победами хозяев (по 1:0). Учитывая важность предстоящего поединка, малое количество голов возможно и в нем.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4 за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4