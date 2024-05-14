Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:30

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: хозяева засушат ключевой матч для команды Гвардиолы

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 15 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

14 мая состоится перенесенный матч 34-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Возможно, ключевая игра в чемпионской гонке пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
14 мая, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.39, что приблизительно 70% вероятности. Успех «шпор» предложен за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Котировка на ничью — 5.80 (16%).

Вероятность непоражения «Тоттенхэма» оценена солидными 3.09.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают превосходство «Манчестер Сити»:

• 2:1 — за 8.20;

• 2:0 — за 9.80;

• 1:1 и 3:0 — за 11.0.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.72, ТМ 3.5 — за 2.08.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.41, обратная опция представлена за 2.73.

Федор Чалов (ЦСКА). ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев в этом сезоне. В команде Семака разногласия и явный кризис

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Горожане» никогда не побеждали «Тоттенхэм» в АПЛ на новом стадионе лондонцев — а именно это им необходимо для чемпионства. Также домашние игры «шпор» против «Ман Сити» в чемпионате редко получались результативными: из последних 10 встреч тотал больше 3.5 гола зашел лишь три раза, а предыдущие два противостояния вообще завершились минимальными победами хозяев (по 1:0). Учитывая важность предстоящего поединка, малое количество голов возможно и в нем.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4 за 1.70.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Соболева не взяли в Калининград, Тихонов отказался возглавить команду, Джикия пошел в суд. Что происходит в «Спартаке»
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 13 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости