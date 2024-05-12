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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: по мнению Адамяна, лондонцы одержат убедительную победу на «Олд Траффорд»

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Микель Артета.
Фото Getty Images

12 мая в 18.30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграют в матче 37-го тура АПЛ. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
12 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Арсенал

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Максимум, чего могут добиться манкунианцы по итогам трех оставшихся матчей, — пятое место в турнирной таблице. Оно даст возможность квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон. Однако вероятность этого крайне мала, потому что в борьбе за место в пятерке команда Эрика тен Хага уступает трем соперникам: по дополнительным показателям — «Челси», два очка — «Ньюкаслу» и шесть — «Тоттенхэму». В 10 последних турах добыты только две победы при четырех ничьих и четырех поражениях. В минувший понедельник случилась сокрушительная неудача в противостоянии с идущим 14-м «Кристал Пэлас» (0:4).

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У «красных дьяволов» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 52-55, в топ-20 бомбардиров АПЛ нет ни одного представителя «МЮ». Из хороших новостей: возвращение Лисандро Мартинеса и Маркуса Рэшфорда к тренировкам в общей группе. Только победа над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая позволит считать сезон не полностью провальным.

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В какой форме «Арсенал»

«Канониры» по-прежнему претендуют на чемпионский титул, но в противостоянии с «Манчестер Сити» не все зависит от них. Подопечные Микеля Артеты на одно очко опережают «горожан», но у тех сыграно на один матч меньше. Оступаться ни в коем случае нельзя, тем более поездки на «Олд Траффорд» традиционно получаются тяжелыми для «канониров».

В семи последних турах футболисты «Арсенала» добились шести побед, уступив только «Астон Вилле» (0:2) в середине апреля. В прошлую субботу усилиями Букайо Сака, Леандро Троссарда и Деклана Райса был разгромлен «Борнмут» (3:0). Лондонцы забивают больше всех в чемпионате (88) и меньше всех пропускают (28). Лишь травма основного левого защитника Такэхиро Томиясу вызывает беспокойство Артеты. Однако, по сообщениям СМИ, у японца есть небольшой шанс восстановиться к воскресной встрече.

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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч

«Арсенал» выиграл лишь один из 16 последних матчей на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ. В прошлом сезоне манкунианцы оказались сильнее со счетом 3:1.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая

«-3» и «+60? — никогда еще в истории АПЛ между МЮ и «Арсеналом» не было такого большого разрыва по забитым и пропущенным мячам. По очкам тоже пропасть — 29. «Олд Траффорд» давно не является неприступной крепостью, здесь побеждают все кому не лень. «Канониры» ведут жесточайшую борьбу за титул с «Сити», поэтому вряд ли споткнутся о проблемный «Юнайтед». В первом круге команда Артеты выиграла со счетом 3:1. На победу «Арсенала» с форой (-1.5) предлагаю поставить и в этот раз», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно поставить с коэффициентом 1.97.

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Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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