«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: по мнению Адамяна, лондонцы одержат убедительную победу на «Олд Траффорд»
12 мая в 18.30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграют в матче 37-го тура АПЛ. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме «Манчестер Юнайтед»
Максимум, чего могут добиться манкунианцы по итогам трех оставшихся матчей, — пятое место в турнирной таблице. Оно даст возможность квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон. Однако вероятность этого крайне мала, потому что в борьбе за место в пятерке команда Эрика тен Хага уступает трем соперникам: по дополнительным показателям — «Челси», два очка — «Ньюкаслу» и шесть — «Тоттенхэму». В 10 последних турах добыты только две победы при четырех ничьих и четырех поражениях. В минувший понедельник случилась сокрушительная неудача в противостоянии с идущим 14-м «Кристал Пэлас» (0:4).
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У «красных дьяволов» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 52-55, в топ-20 бомбардиров АПЛ нет ни одного представителя «МЮ». Из хороших новостей: возвращение Лисандро Мартинеса и Маркуса Рэшфорда к тренировкам в общей группе. Только победа над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая позволит считать сезон не полностью провальным.
В какой форме «Арсенал»
«Канониры» по-прежнему претендуют на чемпионский титул, но в противостоянии с «Манчестер Сити» не все зависит от них. Подопечные Микеля Артеты на одно очко опережают «горожан», но у тех сыграно на один матч меньше. Оступаться ни в коем случае нельзя, тем более поездки на «Олд Траффорд» традиционно получаются тяжелыми для «канониров».
В семи последних турах футболисты «Арсенала» добились шести побед, уступив только «Астон Вилле» (0:2) в середине апреля. В прошлую субботу усилиями Букайо Сака, Леандро Троссарда и Деклана Райса был разгромлен «Борнмут» (3:0). Лондонцы забивают больше всех в чемпионате (88) и меньше всех пропускают (28). Лишь травма основного левого защитника Такэхиро Томиясу вызывает беспокойство Артеты. Однако, по сообщениям СМИ, у японца есть небольшой шанс восстановиться к воскресной встрече.
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч
«Арсенал» выиграл лишь один из 16 последних матчей на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ. В прошлом сезоне манкунианцы оказались сильнее со счетом 3:1.
Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая
«-3» и «+60? — никогда еще в истории АПЛ между МЮ и «Арсеналом» не было такого большого разрыва по забитым и пропущенным мячам. По очкам тоже пропасть — 29. «Олд Траффорд» давно не является неприступной крепостью, здесь побеждают все кому не лень. «Канониры» ведут жесточайшую борьбу за титул с «Сити», поэтому вряд ли споткнутся о проблемный «Юнайтед». В первом круге команда Артеты выиграла со счетом 3:1. На победу «Арсенала» с форой (-1.5) предлагаю поставить и в этот раз», — считает Адамян.
В букмекерской компании FONBET на победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно поставить с коэффициентом 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3