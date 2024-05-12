«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: по мнению Адамяна, лондонцы одержат убедительную победу на «Олд Траффорд»

12 мая в 18.30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграют в матче 37-го тура АПЛ. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Максимум, чего могут добиться манкунианцы по итогам трех оставшихся матчей, — пятое место в турнирной таблице. Оно даст возможность квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон. Однако вероятность этого крайне мала, потому что в борьбе за место в пятерке команда Эрика тен Хага уступает трем соперникам: по дополнительным показателям — «Челси», два очка — «Ньюкаслу» и шесть — «Тоттенхэму». В 10 последних турах добыты только две победы при четырех ничьих и четырех поражениях. В минувший понедельник случилась сокрушительная неудача в противостоянии с идущим 14-м «Кристал Пэлас» (0:4).

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У «красных дьяволов» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 52-55, в топ-20 бомбардиров АПЛ нет ни одного представителя «МЮ». Из хороших новостей: возвращение Лисандро Мартинеса и Маркуса Рэшфорда к тренировкам в общей группе. Только победа над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая позволит считать сезон не полностью провальным.

В какой форме «Арсенал»

«Канониры» по-прежнему претендуют на чемпионский титул, но в противостоянии с «Манчестер Сити» не все зависит от них. Подопечные Микеля Артеты на одно очко опережают «горожан», но у тех сыграно на один матч меньше. Оступаться ни в коем случае нельзя, тем более поездки на «Олд Траффорд» традиционно получаются тяжелыми для «канониров».

В семи последних турах футболисты «Арсенала» добились шести побед, уступив только «Астон Вилле» (0:2) в середине апреля. В прошлую субботу усилиями Букайо Сака, Леандро Троссарда и Деклана Райса был разгромлен «Борнмут» (3:0). Лондонцы забивают больше всех в чемпионате (88) и меньше всех пропускают (28). Лишь травма основного левого защитника Такэхиро Томиясу вызывает беспокойство Артеты. Однако, по сообщениям СМИ, у японца есть небольшой шанс восстановиться к воскресной встрече.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч

«Арсенал» выиграл лишь один из 16 последних матчей на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ. В прошлом сезоне манкунианцы оказались сильнее со счетом 3:1.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая

«-3» и «+60? — никогда еще в истории АПЛ между МЮ и «Арсеналом» не было такого большого разрыва по забитым и пропущенным мячам. По очкам тоже пропасть — 29. «Олд Траффорд» давно не является неприступной крепостью, здесь побеждают все кому не лень. «Канониры» ведут жесточайшую борьбу за титул с «Сити», поэтому вряд ли споткнутся о проблемный «Юнайтед». В первом круге команда Артеты выиграла со счетом 3:1. На победу «Арсенала» с форой (-1.5) предлагаю поставить и в этот раз», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно поставить с коэффициентом 1.97.

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