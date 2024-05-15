КХЛ и FONBET определили лучшие хоккейные медиа прошедшего сезона

Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией FONBET, подвела итоги народного голосования за лучшие хоккейные медиа в сезоне-2023/24.

Лучшим журналистом был признан Алексей Шевченко из «Спорт-Экспресса». Среди блогеров лучшим был выбран Роман Габдрафиков, автор блога «Роман с Хоккеем». Лучшим YouTube-шоу стал проект «Это хоккей, брат», а лучшим клубным ТВ было признано клубное ТВ омского «Авангарда».

Полный список призеров в каждой номинации выглядит так:

Лучший журналист:

1. Шевченко Алексей

2. Хайруллин Артур

3. Лысенков Павел

Лучший блогер:

1. Габдрафиков Роман, блог «Роман с Хоккеем»

2. Усова Олеся, ТГ-канал «Есть такой корреспондент, Олеся»

3. Трегубов Иван, блог «Всё хОКкей»

Лучшее YouTube-шоу:

1. «Это хоккей, брат!»

2. «Скользкий лед»

3. «Хоккейный борт»

Лучшее клубное ТВ:

1. «Авангард»

2. «Салават Юлаев»

3. «Торпедо»

В разгар полуфинальных серий Кубка Гагарина болельщики называли свои любимые медиа. По итогам их выбора КХЛ и ее титульный партнер, букмекерская компания FONBET, сформировали шорт-листы для онлайн-голосования по четырем номинациям: «Лучший журналист», «Лучший блогер», «Лучшее YouTube-шоу» и «Лучшее клубное ТВ».

Проголосовать за номинантов можно было на специальном сайте проекта. Голосование проводилось с 7 по 12 мая, а торжественное вручение наград победителям среди журналистов, блогеров и клубов состоится 17 мая в Москве на ежегодном семинаре по маркетингу и коммуникациям КХЛ.

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