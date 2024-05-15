КХЛ и FONBET определили лучшие хоккейные медиа прошедшего сезона
Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией FONBET, подвела итоги народного голосования за лучшие хоккейные медиа в сезоне-2023/24.
Лучшим журналистом был признан Алексей Шевченко из «Спорт-Экспресса». Среди блогеров лучшим был выбран Роман Габдрафиков, автор блога «Роман с Хоккеем». Лучшим YouTube-шоу стал проект «Это хоккей, брат», а лучшим клубным ТВ было признано клубное ТВ омского «Авангарда».
Полный список призеров в каждой номинации выглядит так:
Лучший журналист:
1. Шевченко Алексей
2. Хайруллин Артур
3. Лысенков Павел
Лучший блогер:
1. Габдрафиков Роман, блог «Роман с Хоккеем»
2. Усова Олеся, ТГ-канал «Есть такой корреспондент, Олеся»
3. Трегубов Иван, блог «Всё хОКкей»
Лучшее YouTube-шоу:
1. «Это хоккей, брат!»
2. «Скользкий лед»
3. «Хоккейный борт»
Лучшее клубное ТВ:
1. «Авангард»
2. «Салават Юлаев»
3. «Торпедо»
В разгар полуфинальных серий Кубка Гагарина болельщики называли свои любимые медиа. По итогам их выбора КХЛ и ее титульный партнер, букмекерская компания FONBET, сформировали шорт-листы для онлайн-голосования по четырем номинациям: «Лучший журналист», «Лучший блогер», «Лучшее YouTube-шоу» и «Лучшее клубное ТВ».
Проголосовать за номинантов можно было на специальном сайте проекта. Голосование проводилось с 7 по 12 мая, а торжественное вручение наград победителям среди журналистов, блогеров и клубов состоится 17 мая в Москве на ежегодном семинаре по маркетингу и коммуникациям КХЛ.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4