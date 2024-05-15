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Сегодня, 23:50

КХЛ и FONBET определили лучшие хоккейные медиа прошедшего сезона

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Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией FONBET, подвела итоги народного голосования за лучшие хоккейные медиа в сезоне-2023/24.

Лучшим журналистом был признан Алексей Шевченко из «Спорт-Экспресса». Среди блогеров лучшим был выбран Роман Габдрафиков, автор блога «Роман с Хоккеем». Лучшим YouTube-шоу стал проект «Это хоккей, брат», а лучшим клубным ТВ было признано клубное ТВ омского «Авангарда».

Полный список призеров в каждой номинации выглядит так:

Лучший журналист:

1. Шевченко Алексей

2. Хайруллин Артур

3. Лысенков Павел

Лучший блогер:

1. Габдрафиков Роман, блог «Роман с Хоккеем»

2. Усова Олеся, ТГ-канал «Есть такой корреспондент, Олеся»

3. Трегубов Иван, блог «Всё хОКкей»

Лучшее YouTube-шоу:

1. «Это хоккей, брат!»

2. «Скользкий лед»

3. «Хоккейный борт»

Лучшее клубное ТВ:

1. «Авангард»

2. «Салават Юлаев»

3. «Торпедо»

В разгар полуфинальных серий Кубка Гагарина болельщики называли свои любимые медиа. По итогам их выбора КХЛ и ее титульный партнер, букмекерская компания FONBET, сформировали шорт-листы для онлайн-голосования по четырем номинациям: «Лучший журналист», «Лучший блогер», «Лучшее YouTube-шоу» и «Лучшее клубное ТВ».

Проголосовать за номинантов можно было на специальном сайте проекта. Голосование проводилось с 7 по 12 мая, а торжественное вручение наград победителям среди журналистов, блогеров и клубов состоится 17 мая в Москве на ежегодном семинаре по маркетингу и коммуникациям КХЛ.

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«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 15 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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