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«Зенит» — ЦСКА: Адамян считает, что питерцы не уступят в домашнем матче

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Владимир Федотов.
Фото Global Look Press

15 мая в 20.45 по московскому времени в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» примет ЦСКА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал
15 мая, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

В какой форме «Зенит»

Последние неудачные результаты в РПЛ привели к тому, что «Зенит» потерял лидерство. За два тура до окончания чемпионата петербуржцы имеют в своем активе 51 очко и располагаются на второй позиции, отставая на два балла от «Динамо», возглавляющего таблицу. В пяти предыдущих матчах в РПЛ сине-бело-голубые одержали всего одну победу при ничьей и трех поражениях. На этом отрезке они одолели «Оренбург» (1:0), уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и потерпели поражение от ЦСКА (0:1).

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Вместе с тем подопечные Сергея Семака неплохо выступают в плей-офф FONBET Кубка России. В 1/4 финала Пути РПЛ они по сумме двух матчей победили «Динамо» (0:1 и 2:0), после чего прошли «Спартак» (2:1 и 0:0). А в первой встрече финала этой части сетки турнира «Зенит» разошелся миром с ЦСКА (1:1). Армейцы открыли счет в начале второго тайма, но ближе к концу игры петербуржцы сумели восстановить равновесие благодаря голу Александра Ерохина.

 
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В какой форме ЦСКА

ЦСКА слабо проводит этот сезон РПЛ и незадолго до его завершения находится на шестом месте в таблице. При этом армейцам будет тяжело подняться выше, так как их отставание от «Спартака» с четвертой строчки составляет четыре очка. В пяти предыдущих турах чемпионата красно-синие одержали лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях. На этом отрезке они уступили «Ахмату» (1:2), свели к ничьей дерби со «Спартаком» (0:0), потерпели поражение от «Балтики» (1:3), разошлись миром с «Рубином» (2:2) и взяли верх над «Зенитом» (1:0).

В то же время ЦСКА хорошо проявляет себя в текущем розыгрыше FONBET Кубка России. В 1/4 финала Пути РПЛ подопечные Владимира Федотова прошли «Ростов» (1:1 и 2:0), а в полуфинале дважды обыграли «Балтику» (1:0 и 2:0). В первом матче финала команда тоже была близка к победе после гола Антона Заболотного на 53-й минуте. Однако армейцы не смогли удержать минимальное преимущество и довольствовались ничьей.

 
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«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

В этом сезоне команды провели уже четыре очные игры. Матч за Суперкубок России завершился в пользу петербуржцев (0:0, 5:4 пен.), но в чемпионате ЦСКА ни разу не уступил «Зениту» (1:1 и 1:0). В свою очередь, в первой встрече финала Пути РПЛ FONBET Кубка России соперники сыграли вничью (1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Зенит» — ЦСКА 15 мая

Предстоящий матч станет третьим очным противостоянием команд меньше чем за две недели. В обеих предыдущих играх «Зенит» и ЦСКА на двоих не забивали больше двух голов, и я думаю, что их новая встреча также получится «низовой». Петербуржцам никак не удается решить проблемы с результативностью, в то время как армейцы в матчах против топовых оппонентов обычно стараются понадежнее сыграть в обороне. При этом мне кажется, что в этот раз «Зенит» не потерпит поражение. Сине-бело-голубые должны наконец-то собраться и прервать неудачную серию.

В букмекерской компании FONBET на условие «Зенит» не проиграет в основное время и общий тотал меньше 2.5 мяча» можно поставить с коэффициентом 2.05.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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