«Спартак», «Сочи» или Турция. Где будет забивать Артем Дзюба?
Один из лучших нападающих в истории российского футбола в мае стал свободным агентом. Дзюба в течение семи лет выступал за «Зенит» и выиграл с клубом 10 трофеев, но пришла пора прощаться.
Последний сезон получился для Артема скомканным: с 11-ю мячами он стал лучшим бомбардиром клуба, но занял только пятое место в гонке страйкеров РПЛ. Во второй половине сезона Дзюбу сопровождали скандалы, и в итоге клуб принял решение не продлевать контракт с 33-летним форвардом.
Теперь Артем сам может выбрать новую команду. По словам агентов и медиа, у Дзюбы есть предложения от нескольких клубов, в том числе из-за границы. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались, где продолжит карьеру самый обсуждаемый футболист России.
Дзюба правда может перейти в «Спартак»?
Сразу после того как Артем объявил об уходе из «Зенита», появился инсайд: форварда очень хочет сербская «Црвена Звезда». Якобы клубу интересен игрок атаки с заслугами, умениями и габаритами как у Дзюбы. Позднее информация подтвердилась, но уже спустя несколько дней генеральный директор чемпионов Сербии Звездан Терзич заявил: клубу понадобился нападающий совсем другого плана.
Примерно в тот же период близкий к «Зениту» журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что у Дзюбы есть возможность уехать в MLS — переговоры с ним ведет неназванный клуб. Такая же информация всплывала и в 2020-м, но сейчас представить Артема в США сложно — политическая ситуация вряд ли позволит ему перебраться за океан.
Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус сообщил — форварда ждут в Китае. Но вариант с переездом в Страну восходящего солнца еще менее реальный, чем трансфер в MLS. Четыре года назад Дзюба, который тогда блистал в «Зените» и был лидером сборной России, рассказал, что отклонил предложение из Суперлиги с зарплатой в 8 млн долларов за сезон. Сейчас Артему такие деньги никто не предложит — в Китае больше не платят сумасшедшие зарплаты. Ну и уровень местного футбола вряд ли заинтересует Дзюбу.
Из наиболее вероятных вариантов за рубежом — чемпионат Турции. Там есть клубы, которые могут удовлетворить финансовые запросы нападающего. Команды играют в зрелищный футбол, а лидеры неплохо проявляют себя в еврокубках. В начале июня инсайдеры раскрыли карты — переговоры с Дзюбой ведет «Фенербахче». Более детальную информацию никто не озвучил, но отмечено, что этот вариант — самый реальный из всех.
В России, помимо «Зенита», Дзюбу с радостью подписал бы любой клуб, но не у всех есть ресурсы для содержания такого футболиста. Поэтому журналисты обратились к двум самым реальным вариациям — «Спартаку» и «Сочи». Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли как раз объявил, что хотел бы заполучить третьего форварда. Многие предположили, что итальянец намекнул как раз на Дзюбу, но Паоло опроверг эти догадки.
И все-таки вариант с возвращением в московский клуб — самый интригующий и интересный. На то, что Артем забьет в следующем сезоне за красно-белых, уже сейчас можно поставить в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 15.0.
О том, может ли Дзюба перейти в «Сочи», напрямую спросили главного тренера команды Владимира Федотова, а он дал однозначный ответ: «Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ. Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть все для игры в зарубежном чемпионате».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0