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«Спартак», «Сочи» или Турция. Где будет забивать Артем Дзюба?

Евгений Коростелев
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Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

Один из лучших нападающих в истории российского футбола в мае стал свободным агентом. Дзюба в течение семи лет выступал за «Зенит» и выиграл с клубом 10 трофеев, но пришла пора прощаться.

Последний сезон получился для Артема скомканным: с 11-ю мячами он стал лучшим бомбардиром клуба, но занял только пятое место в гонке страйкеров РПЛ. Во второй половине сезона Дзюбу сопровождали скандалы, и в итоге клуб принял решение не продлевать контракт с 33-летним форвардом.

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Теперь Артем сам может выбрать новую команду. По словам агентов и медиа, у Дзюбы есть предложения от нескольких клубов, в том числе из-за границы. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались, где продолжит карьеру самый обсуждаемый футболист России.

Дзюба правда может перейти в «Спартак»?

Сразу после того как Артем объявил об уходе из «Зенита», появился инсайд: форварда очень хочет сербская «Црвена Звезда». Якобы клубу интересен игрок атаки с заслугами, умениями и габаритами как у Дзюбы. Позднее информация подтвердилась, но уже спустя несколько дней генеральный директор чемпионов Сербии Звездан Терзич заявил: клубу понадобился нападающий совсем другого плана.

Примерно в тот же период близкий к «Зениту» журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что у Дзюбы есть возможность уехать в MLS — переговоры с ним ведет неназванный клуб. Такая же информация всплывала и в 2020-м, но сейчас представить Артема в США сложно — политическая ситуация вряд ли позволит ему перебраться за океан.

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Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус сообщил — форварда ждут в Китае. Но вариант с переездом в Страну восходящего солнца еще менее реальный, чем трансфер в MLS. Четыре года назад Дзюба, который тогда блистал в «Зените» и был лидером сборной России, рассказал, что отклонил предложение из Суперлиги с зарплатой в 8 млн долларов за сезон. Сейчас Артему такие деньги никто не предложит — в Китае больше не платят сумасшедшие зарплаты. Ну и уровень местного футбола вряд ли заинтересует Дзюбу.

Из наиболее вероятных вариантов за рубежом — чемпионат Турции. Там есть клубы, которые могут удовлетворить финансовые запросы нападающего. Команды играют в зрелищный футбол, а лидеры неплохо проявляют себя в еврокубках. В начале июня инсайдеры раскрыли карты — переговоры с Дзюбой ведет «Фенербахче». Более детальную информацию никто не озвучил, но отмечено, что этот вариант — самый реальный из всех.

В России, помимо «Зенита», Дзюбу с радостью подписал бы любой клуб, но не у всех есть ресурсы для содержания такого футболиста. Поэтому журналисты обратились к двум самым реальным вариациям — «Спартаку» и «Сочи». Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли как раз объявил, что хотел бы заполучить третьего форварда. Многие предположили, что итальянец намекнул как раз на Дзюбу, но Паоло опроверг эти догадки.

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И все-таки вариант с возвращением в московский клуб — самый интригующий и интересный. На то, что Артем забьет в следующем сезоне за красно-белых, уже сейчас можно поставить в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 15.0.

О том, может ли Дзюба перейти в «Сочи», напрямую спросили главного тренера команды Владимира Федотова, а он дал однозначный ответ: «Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ. Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть все для игры в зарубежном чемпионате».

Артем Дзюба
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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