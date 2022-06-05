«Спартак», «Сочи» или Турция. Где будет забивать Артем Дзюба?

Один из лучших нападающих в истории российского футбола в мае стал свободным агентом. Дзюба в течение семи лет выступал за «Зенит» и выиграл с клубом 10 трофеев, но пришла пора прощаться.

Последний сезон получился для Артема скомканным: с 11-ю мячами он стал лучшим бомбардиром клуба, но занял только пятое место в гонке страйкеров РПЛ. Во второй половине сезона Дзюбу сопровождали скандалы, и в итоге клуб принял решение не продлевать контракт с 33-летним форвардом.

Теперь Артем сам может выбрать новую команду. По словам агентов и медиа, у Дзюбы есть предложения от нескольких клубов, в том числе из-за границы. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались, где продолжит карьеру самый обсуждаемый футболист России.

Дзюба правда может перейти в «Спартак»?

Сразу после того как Артем объявил об уходе из «Зенита», появился инсайд: форварда очень хочет сербская «Црвена Звезда». Якобы клубу интересен игрок атаки с заслугами, умениями и габаритами как у Дзюбы. Позднее информация подтвердилась, но уже спустя несколько дней генеральный директор чемпионов Сербии Звездан Терзич заявил: клубу понадобился нападающий совсем другого плана.

Примерно в тот же период близкий к «Зениту» журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что у Дзюбы есть возможность уехать в MLS — переговоры с ним ведет неназванный клуб. Такая же информация всплывала и в 2020-м, но сейчас представить Артема в США сложно — политическая ситуация вряд ли позволит ему перебраться за океан.

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус сообщил — форварда ждут в Китае. Но вариант с переездом в Страну восходящего солнца еще менее реальный, чем трансфер в MLS. Четыре года назад Дзюба, который тогда блистал в «Зените» и был лидером сборной России, рассказал, что отклонил предложение из Суперлиги с зарплатой в 8 млн долларов за сезон. Сейчас Артему такие деньги никто не предложит — в Китае больше не платят сумасшедшие зарплаты. Ну и уровень местного футбола вряд ли заинтересует Дзюбу.

Из наиболее вероятных вариантов за рубежом — чемпионат Турции. Там есть клубы, которые могут удовлетворить финансовые запросы нападающего. Команды играют в зрелищный футбол, а лидеры неплохо проявляют себя в еврокубках. В начале июня инсайдеры раскрыли карты — переговоры с Дзюбой ведет «Фенербахче». Более детальную информацию никто не озвучил, но отмечено, что этот вариант — самый реальный из всех.

В России, помимо «Зенита», Дзюбу с радостью подписал бы любой клуб, но не у всех есть ресурсы для содержания такого футболиста. Поэтому журналисты обратились к двум самым реальным вариациям — «Спартаку» и «Сочи». Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли как раз объявил, что хотел бы заполучить третьего форварда. Многие предположили, что итальянец намекнул как раз на Дзюбу, но Паоло опроверг эти догадки.

И все-таки вариант с возвращением в московский клуб — самый интригующий и интересный. На то, что Артем забьет в следующем сезоне за красно-белых, уже сейчас можно поставить в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 15.0.

О том, может ли Дзюба перейти в «Сочи», напрямую спросили главного тренера команды Владимира Федотова, а он дал однозначный ответ: «Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ. Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть все для игры в зарубежном чемпионате».