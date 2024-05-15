Алексей Шевченко признан лучшим журналистом сезона КХЛ, Артур Хайруллин занял второе место

Корреспондент «СЭ» Алексей Шевченко признан лучшим журналистом сезона КХЛ.

Победитель номинации определялся в голосовании болельщиков, организованном лигой и FONBET. Второе место занял еще один журналист «СЭ» Артур Хайруллин. В число номинантов также попали наши авторы Михаил Зислис и Михаил Скрыль.

Обладателем Кубка Гагарина-2024 стал «Металлург», обыгравший в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0. Магниторский клуб завоевал титул в третий раз в своей истории.