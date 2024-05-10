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«Алавес» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 10 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Алавес» — «Жирона» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Жироны».
Фото Global Look Press

Идущая на втором месте в ла лиге «Жирона» в 35-м туре отправится на выезд к «Алавесу». Матч состоится 10 мая на стадионе «Мендисорроса», начало в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Хосе Мунуэра Монтеро. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 35-й тур
10 мая, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Жирона

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: их выигрыш предложен с котировкой 2.03, вероятность такого исхода — примерно 48%. Победа «уничтожителей бобов» идет за 3.70 (26%), даже ничья дана за чуть меньшие 3.65 (26%).

В игре первого круга каталонцы без проблем разгромили «Алавес» (3:0) — поставить на непоражение андердога в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Жироны»:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.80.

Артем Довбик (&laquo;Жирона&raquo;). «Алавес» — «Жирона»: Довбик забил уже больше Беллингема

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.71, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.11.

Комбинированная опция на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола оценен в солидные 2.07.

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«Аугсбург» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 10 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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