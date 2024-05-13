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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 13 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги 13 мая 2024 года «Барселона» — «Реал Сосьедад»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Global Look Press

Самая громкая вывеска 35-го тура ла лиги — противостояние «Барселоны» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет 13 мая на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало — в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 35-й тур
13 мая, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, каталонцы — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.60 (20%) — это наименее ожидаемый итог поединка. «Мирный» результат идет за 3.80 (25%).

Вероятность непоражения гостей оценена в 2.03.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода противостояния намекают на серьезное превосходство «Барселоны»:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 7.20.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» уже ни на что не претендует. Но руководство клуба само нашло мотивацию на оставшиеся туры

Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 1.79, обратный рынок идет за 2.02.

Комбинированный вариант на тотал больше 2.5 гола и «обе забьют» предложен с котировкой 2.16.

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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Захарян и компания будут опасны в Каталонии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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