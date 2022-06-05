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Чехия — Испания: где смотреть матч Лиги наций 5 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Чехия — Испания 5 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

5 июня во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Чехии на «Эден Арене» примет Испанию. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире его покажет «Okko Спорт». Обслужит встречу француз Франсуа Летексье.

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
Испания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом гостей. На победу испанцев можно поставить за 1.70, это примерно 58% вероятности. Коэффициент на хозяев — 5.20 (18%), на ничью — 3.90 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3 900 рублей, чистый выигрыш — 2 900 рублей.

Добавить интриги матчу можно при помощи форы, например, Ф1(+1) идет за 1.66, а Ф2(-1) за 2.20.

Альваро Мората, сборная Испании. Чехия — Испания: Мората с партнерами добьются первой победы в Лиге наций

В четырех матчах из прошедших десяти с участием Чехии было забито три и больше мяча, у испанцев таких встреч было шесть. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.06, на обратный исход — 1.82.

Вариант «обе забьют» также заходил в четырех из десяти последних матчей с участием Чехии, с участием Испании таких игр было пять. «Обе забьют — нет» можно взять за 1.79.

На то, что Чехия не проиграет, высокая котировка 2.23.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 0:1 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.90;

• 0:2 — за 7.00.

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Португалия — Швейцария: где смотреть матч Лиги наций 5 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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