5 июня во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Чехии на «Эден Арене» примет Испанию. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире его покажет «Okko Спорт». Обслужит встречу француз Франсуа Летексье.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом гостей. На победу испанцев можно поставить за 1.70, это примерно 58% вероятности. Коэффициент на хозяев — 5.20 (18%), на ничью — 3.90 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3 900 рублей, чистый выигрыш — 2 900 рублей.

Добавить интриги матчу можно при помощи форы, например, Ф1(+1) идет за 1.66, а Ф2(-1) за 2.20.

В четырех матчах из прошедших десяти с участием Чехии было забито три и больше мяча, у испанцев таких встреч было шесть. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.06, на обратный исход — 1.82.

Вариант «обе забьют» также заходил в четырех из десяти последних матчей с участием Чехии, с участием Испании таких игр было пять. «Обе забьют — нет» можно взять за 1.79.

На то, что Чехия не проиграет, высокая котировка 2.23.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 0:1 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.90;

• 0:2 — за 7.00.