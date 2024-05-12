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«Бохум» — «Байер»: «несгибаемые» — последние, кто победил команду Алонсо

Прогноз на матч бундеслиги «Бохум» — «Байер» 12 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хаби Алонсо («Байер»).
Фото Getty Images

12 мая «Байер» приедет в гости к «Бохуму» в 33-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «Воновия Рурштадион» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный судья — Беньямин Бранд. Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru начнут прямую трансляцию с 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 20:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Байер

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «фармацевтов» фаворитами: победу «Байера» предложили с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 54% вероятности. Успех «несгибаемых» идет за 4.40 (23%). Котировка на ничью та же — 4.40 (23%).

Тотал больше трех мячей доступен за 1.74, ТМ 3 — за 2.06. Опцию «обе забьют» оценили в 1.48, обратный вариант — в 2.54.

В первом круге парни Хаби Алонсо разгромили «Бохум» на «Бай-Арене» (4:0). Если считаете, что новоиспеченные чемпионы Германии снова оформят больше 2.5 гола, вас ждет рынок за 2.60.

Два наиболее возможных итога игры, по версии экспертов, — 2:1 в пользу леверкузенцев или ничья со счетом 1:1. Оба результата дали за 7.60.

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Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Байер»

«Несгибаемые» — последние, кто победил команду Хаби Алонсо. В заключительном туре прошлой бундеслиги они разгромили «фармацевтов» на «Воновия Рурштадион» (3:0). Теперь у парней Хайко Бутшера есть шанс замкнуть цикл и оборвать знаменитую беспроигрышную серию леверкузенцев, которая стала рекордной для всего европейского футбола. Тем более в этом сезоне «Бохум» дома прихлопнул «Баварию» (3:2) и «Штутгарт» (1:0), а с дортмундской «Боруссией» разошелся вничью (1:1).

Сине-белые избежали прямого вылета, но еще могут упасть в зону стыков, поэтому нуждаются в очках. В двух предыдущих турах они выжили в перестрелках с «Хоффенхаймом» (3:2) и «Унионом» (4:3) и впервые в нынешней кампании выиграли дважды подряд. Продлить успешный отрезок будет непросто: «Байер» набрал невероятный ход, несется к золотому хет-трику и мечтает завершить сезон без поражений. Ментальность клуба вызывает отдельный восторг: «фармацевты» никогда не теряются, после того как пропускают первыми, и уже приучили к голам на последних минутах и регулярным камбэкам. А на «Бохум» у них будет особенный настрой, что показал матч первого круга: леверкузенцы разнесли соперника на «Бай-Арене» (4:0).

В трех недавних встречах с участием «фармацевтов» из четырех было забито четыре мяча или больше. Не стоит ждать, что грядущий поединок окажется скуп на результативные попадания.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

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Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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