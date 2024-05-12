«Бохум» — «Байер»: «несгибаемые» — последние, кто победил команду Алонсо
12 мая «Байер» приедет в гости к «Бохуму» в 33-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «Воновия Рурштадион» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный судья — Беньямин Бранд. Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru начнут прямую трансляцию с 20.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали «фармацевтов» фаворитами: победу «Байера» предложили с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 54% вероятности. Успех «несгибаемых» идет за 4.40 (23%). Котировка на ничью та же — 4.40 (23%).
Тотал больше трех мячей доступен за 1.74, ТМ 3 — за 2.06. Опцию «обе забьют» оценили в 1.48, обратный вариант — в 2.54.
В первом круге парни Хаби Алонсо разгромили «Бохум» на «Бай-Арене» (4:0). Если считаете, что новоиспеченные чемпионы Германии снова оформят больше 2.5 гола, вас ждет рынок за 2.60.
Два наиболее возможных итога игры, по версии экспертов, — 2:1 в пользу леверкузенцев или ничья со счетом 1:1. Оба результата дали за 7.60.
Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Байер»
«Несгибаемые» — последние, кто победил команду Хаби Алонсо. В заключительном туре прошлой бундеслиги они разгромили «фармацевтов» на «Воновия Рурштадион» (3:0). Теперь у парней Хайко Бутшера есть шанс замкнуть цикл и оборвать знаменитую беспроигрышную серию леверкузенцев, которая стала рекордной для всего европейского футбола. Тем более в этом сезоне «Бохум» дома прихлопнул «Баварию» (3:2) и «Штутгарт» (1:0), а с дортмундской «Боруссией» разошелся вничью (1:1).
Сине-белые избежали прямого вылета, но еще могут упасть в зону стыков, поэтому нуждаются в очках. В двух предыдущих турах они выжили в перестрелках с «Хоффенхаймом» (3:2) и «Унионом» (4:3) и впервые в нынешней кампании выиграли дважды подряд. Продлить успешный отрезок будет непросто: «Байер» набрал невероятный ход, несется к золотому хет-трику и мечтает завершить сезон без поражений. Ментальность клуба вызывает отдельный восторг: «фармацевты» никогда не теряются, после того как пропускают первыми, и уже приучили к голам на последних минутах и регулярным камбэкам. А на «Бохум» у них будет особенный настрой, что показал матч первого круга: леверкузенцы разнесли соперника на «Бай-Арене» (4:0).
В трех недавних встречах с участием «фармацевтов» из четырех было забито четыре мяча или больше. Не стоит ждать, что грядущий поединок окажется скуп на результативные попадания.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3