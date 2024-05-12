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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: «дьяволы» не остановят «канониров» на пути к титулу

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Леандро Троссард и Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Getty Images

12 мая в 37-м туре чемпионата Англии «МЮ» встретится с «Арсеналом». Матч состоится на арене «Олд Траффорд» в 18.30 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Пол Тирни. АПЛ в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
12 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Арсенал

Эксперты компании Winline назвали лондонцев максимальными фаворитами. На успех парней Микеля Артеты представлен невысокий коэффициент 1.40, что соответствует 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (17%), а триумф хозяев — за пессимистичные 7.20 (13%).

«МЮ» не уступил «канонирам» в восьми из 10 прошлых домашних встреч. Верите, что и на этот раз «дьяволы» не проиграют? Взять вариант 1Х можно за 3.15.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91. Обмен голами оценен в 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.52.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Арсенала». На этот результат дана котировка 8.00.

ФК &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Ливерпуль» сохраняет минимальные шансы на титул. «Астон Вилла» готова устранить команду Клоппа из гонки за тур до конца сезона

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Обмен голами прошел в 10 из 12 прошлых игр «Юнайтед» в АПЛ. При этом минимум четыре взятия ворот зафиксировано в пяти из шести недавних матчей «дьяволов» в чемпионате Англии.

«Арсенал» — самый результативный клуб сезона. Лондонцы забили минимум трижды в девяти из 14 прошлых встреч АПЛ. А в восьми прошлых выездах «канониры» не уступили и победили семь раз. Все указывает на то, что соперники огорчат друг друга, и мячей будет несколько.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.68.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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Зенит

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