«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: «дьяволы» не остановят «канониров» на пути к титулу
12 мая в 37-м туре чемпионата Англии «МЮ» встретится с «Арсеналом». Матч состоится на арене «Олд Траффорд» в 18.30 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Пол Тирни. АПЛ в России легально не показывают.
Эксперты компании Winline назвали лондонцев максимальными фаворитами. На успех парней Микеля Артеты представлен невысокий коэффициент 1.40, что соответствует 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (17%), а триумф хозяев — за пессимистичные 7.20 (13%).
«МЮ» не уступил «канонирам» в восьми из 10 прошлых домашних встреч. Верите, что и на этот раз «дьяволы» не проиграют? Взять вариант 1Х можно за 3.15.
Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91. Обмен голами оценен в 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.52.
Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Арсенала». На этот результат дана котировка 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
Обмен голами прошел в 10 из 12 прошлых игр «Юнайтед» в АПЛ. При этом минимум четыре взятия ворот зафиксировано в пяти из шести недавних матчей «дьяволов» в чемпионате Англии.
«Арсенал» — самый результативный клуб сезона. Лондонцы забили минимум трижды в девяти из 14 прошлых встреч АПЛ. А в восьми прошлых выездах «канониры» не уступили и победили семь раз. Все указывает на то, что соперники огорчат друг друга, и мячей будет несколько.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3