«Спартак» — «Краснодар»: Нагучев предрек красно-белым убедительную победу
11 мая в 16.30 по московскому времени в 28-м туре РПЛ «Спартак» примет «Краснодар». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.
В какой форме «Спартак»
После того как исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович, команда стала демонстрировать достойные результаты. Под его руководством красно-белые провели четыре матча в РПЛ, в которых разгромили «Ростов» (5:1), сыграли вничью с ЦСКА (0:0), одолели «Локомотив» (3:2) и разошлись миром с «Пари НН» (0:0). Набрав 43 очка в 27 турах, «Спартак» располагается на пятой позиции в таблице. А в FONBET Кубке России красно-белые пробились в финал Пути регионов. На предыдущей стадии турнира они всухую победили «Динамо» (2:0).
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При Слишковиче «Спартак» подтянул игру в обороне и не пропустил в четырех из шести последних встреч. Однако порой москвичи теряют очки из-за невысокой эффективности атаки. Так произошло в матчах против ЦСКА и «Пари НН», в которых красно-белые не сумели отличиться. В то же время «Спартак» отлично проявил себя в нападении в поединках с «Ростовом» и «Локомотивом», в которых в общей сложности забил восемь голов. В этих встречах Хесус Медина отметился тремя мячами и ассистом, а Тео Бонгонда записал на свой счет два гола и результативную передачу.
В какой форме «Краснодар»
«Краснодар» не так давно также сменил главного тренера. Впрочем, под руководством Мурада Мусаева «быки» демонстрируют посредственные результаты. В пяти предыдущих турах РПЛ они одержали всего две победы при ничьей и двух поражениях. На этом отрезке команда уступила «Зениту» (1:2), взяла верх над «Факелом» (2:0) и «Балтикой» (3:2), сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и потерпела поражение от «Ахмата» (0:1). Тем не менее из-за постоянных осечек «Зенита» краснодарцы еще не потеряли шансы на чемпионство. Они отстают от лидирующих петербуржцев всего на одно очко, но при этом имеют равное количество баллов с «Динамо», которое идет на третьем месте.
В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» хорошо обороняется и располагается на второй строчке по пропущенным мячам (26). В двух последних матчах против «Крыльев Советов» и «Ахмата» «быки» в сумме позволили соперникам забить лишь один гол. В то же время в обеих играх краснодарцы слабо действовали в завершении атак и ни разу не смогли отличиться. Во встрече с «Ахматом» они нанесли 17 ударов (пять в створ), но ни один из них не привел к взятию ворот.
«Спартак» — «Краснодар»: статистика личных встреч
В целом «Спартак» довольно неплохо противостоит «Краснодару» в очных противостояниях. В пяти предыдущих встречах во всех турнирах в активе красно-белых три победы при двух поражениях. Правда, в этом сезоне преимущество уже на стороне «быков». «Краснодар» выиграл в первом круге РПЛ (2:0) и обменялся победами со «Спартаком» на групповом этапе FONBET Кубка России (1:2 и 3:2).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» — «Краснодар» 11 мая
«Уверен, что предстоящий матч получится крутым с точки зрения результативности, потому что обе команды создают много опасных моментов. Я предположу, что это будет встреча, в которой «Спартак» будет иметь преимущество и, скорее всего, одержит победу. В моем понимании красно-белые выиграют и при этом забьют не менее двух мячей. Кроме того, можно смело ставить на тотал ударов «Спартака» в створ больше 5,5, учитывая, сколько красно-белые создают моментов в домашних матчах», — считает Нагучев.
В букмекерской компании FONBET победа «Спартака» с индивидуальным тоталом больше 1,5 доступна с коэффициентом 2.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3