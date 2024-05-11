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«Спартак» — «Краснодар»: Нагучев предрек красно-белым убедительную победу

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Павел Маслов.
Фото Global Look Press

11 мая в 16.30 по московскому времени в 28-м туре РПЛ «Спартак» примет «Краснодар». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

В какой форме «Спартак»

После того как исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович, команда стала демонстрировать достойные результаты. Под его руководством красно-белые провели четыре матча в РПЛ, в которых разгромили «Ростов» (5:1), сыграли вничью с ЦСКА (0:0), одолели «Локомотив» (3:2) и разошлись миром с «Пари НН» (0:0). Набрав 43 очка в 27 турах, «Спартак» располагается на пятой позиции в таблице. А в FONBET Кубке России красно-белые пробились в финал Пути регионов. На предыдущей стадии турнира они всухую победили «Динамо» (2:0).

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При Слишковиче «Спартак» подтянул игру в обороне и не пропустил в четырех из шести последних встреч. Однако порой москвичи теряют очки из-за невысокой эффективности атаки. Так произошло в матчах против ЦСКА и «Пари НН», в которых красно-белые не сумели отличиться. В то же время «Спартак» отлично проявил себя в нападении в поединках с «Ростовом» и «Локомотивом», в которых в общей сложности забил восемь голов. В этих встречах Хесус Медина отметился тремя мячами и ассистом, а Тео Бонгонда записал на свой счет два гола и результативную передачу.

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В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» не так давно также сменил главного тренера. Впрочем, под руководством Мурада Мусаева «быки» демонстрируют посредственные результаты. В пяти предыдущих турах РПЛ они одержали всего две победы при ничьей и двух поражениях. На этом отрезке команда уступила «Зениту» (1:2), взяла верх над «Факелом» (2:0) и «Балтикой» (3:2), сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и потерпела поражение от «Ахмата» (0:1). Тем не менее из-за постоянных осечек «Зенита» краснодарцы еще не потеряли шансы на чемпионство. Они отстают от лидирующих петербуржцев всего на одно очко, но при этом имеют равное количество баллов с «Динамо», которое идет на третьем месте.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» хорошо обороняется и располагается на второй строчке по пропущенным мячам (26). В двух последних матчах против «Крыльев Советов» и «Ахмата» «быки» в сумме позволили соперникам забить лишь один гол. В то же время в обеих играх краснодарцы слабо действовали в завершении атак и ни разу не смогли отличиться. Во встрече с «Ахматом» они нанесли 17 ударов (пять в створ), но ни один из них не привел к взятию ворот.

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«Спартак» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В целом «Спартак» довольно неплохо противостоит «Краснодару» в очных противостояниях. В пяти предыдущих встречах во всех турнирах в активе красно-белых три победы при двух поражениях. Правда, в этом сезоне преимущество уже на стороне «быков». «Краснодар» выиграл в первом круге РПЛ (2:0) и обменялся победами со «Спартаком» на групповом этапе FONBET Кубка России (1:2 и 3:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» — «Краснодар» 11 мая

«Уверен, что предстоящий матч получится крутым с точки зрения результативности, потому что обе команды создают много опасных моментов. Я предположу, что это будет встреча, в которой «Спартак» будет иметь преимущество и, скорее всего, одержит победу. В моем понимании красно-белые выиграют и при этом забьют не менее двух мячей. Кроме того, можно смело ставить на тотал ударов «Спартака» в створ больше 5,5, учитывая, сколько красно-белые создают моментов в домашних матчах», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET победа «Спартака» с индивидуальным тоталом больше 1,5 доступна с коэффициентом 2.75.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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