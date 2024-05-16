«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: команда Захаряна сражается за попадание в Лигу Европы
16 мая «Реал Сосьедад» и «Валенсия» закроют программу 36-го тура чемпионата Испании. Команды сойдутся на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к тому, что в этом поединке выиграют Арсен Захарян и компания: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.60, что составляет около 59% вероятности. Успех «Валенсии» оценили в 6.00 (16%). На «мирный» исход предложили котировку 4.00 (25%).
В трех предыдущих визитах в Сан-Себастьян «летучие мыши» добыли победу и две ничьи. Опция X2 доступна за 2.12.
Эксперты сомневаются, что встреча на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.62.
Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.18. Обратный рынок дали за 1.63.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия»
Коллективу Имманоля Альгуасиля необходимо финишировать в топ-6, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. До занимающего пятую строчку «Атлетика» дотянуться вряд ли получится: басков разделяет восемь очков. А вот до «Бетиса» куда ближе — лишь один балл. Следующий соперник Арсену Захаряну и компании вполне по силам: «летучие мыши» летят в Сан-Себастьян в компании с безвыигрышной серией из четырех матчей подряд. В выходные команда Рубена Барахи скатала нулевую ничью с «Райо Вальекано», а до этого уступила «Алавесу» (0:1), «Барселоне» (2:4) и «Бетису» (1:2). Да и в первом круге черно-белые проиграли «Сосьедаду» на «Месталье» (0:1).
Очные встречи клубов редко получаются богатыми голами: пять последних поединков вместили всего четыре забитых мяча. Самой результативной на этом отрезке стала прошлая разборка на «Реале Арене» (1:1). Многое указывает на продолжение тренда: бело-голубые пробили «низ» в в шести недавних играх из семи, а валенсийцы — в в семи из девяти.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4