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«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: команда Захаряна сражается за попадание в Лигу Европы

Прогноз на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Валенсия» 16 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

16 мая «Реал Сосьедад» и «Валенсия» закроют программу 36-го тура чемпионата Испании. Команды сойдутся на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
16 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Валенсия

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к тому, что в этом поединке выиграют Арсен Захарян и компания: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.60, что составляет около 59% вероятности. Успех «Валенсии» оценили в 6.00 (16%). На «мирный» исход предложили котировку 4.00 (25%).

В трех предыдущих визитах в Сан-Себастьян «летучие мыши» добыли победу и две ничьи. Опция X2 доступна за 2.12.

Эксперты сомневаются, что встреча на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.62.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.18. Обратный рынок дали за 1.63.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). «Барселона» проиграла все турниры, но не может отдать второе место «Жироне». «Альмерия» поможет набрать очки

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия»

Коллективу Имманоля Альгуасиля необходимо финишировать в топ-6, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. До занимающего пятую строчку «Атлетика» дотянуться вряд ли получится: басков разделяет восемь очков. А вот до «Бетиса» куда ближе — лишь один балл. Следующий соперник Арсену Захаряну и компании вполне по силам: «летучие мыши» летят в Сан-Себастьян в компании с безвыигрышной серией из четырех матчей подряд. В выходные команда Рубена Барахи скатала нулевую ничью с «Райо Вальекано», а до этого уступила «Алавесу» (0:1), «Барселоне» (2:4) и «Бетису» (1:2). Да и в первом круге черно-белые проиграли «Сосьедаду» на «Месталье» (0:1).

Очные встречи клубов редко получаются богатыми голами: пять последних поединков вместили всего четыре забитых мяча. Самой результативной на этом отрезке стала прошлая разборка на «Реале Арене» (1:1). Многое указывает на продолжение тренда: бело-голубые пробили «низ» в в шести недавних играх из семи, а валенсийцы — в в семи из девяти.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.92.

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ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
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«Альмерия» — «Барселона»: каталонцы не пожалеют аутсайдера и укрепятся на второй строчке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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 23 1 4
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