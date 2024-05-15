Лучший вратарь весны РПЛ. Что нужно знать о Латышонке, разрушившем надежды «Спартака»

Творит чудеса уже не первый раз.

Феерия со «Спартаком» — не случайность

Еще до старта сезона-2023/24 «Балтика» заинтересовала многих любителей РПЛ. Команда из самобытного города под руководством легенды российского футбола Сергея Игнашевича — было интересно посмотреть, что из этого выйдет. И получается действительно захватывающе. За два тура до финиша калининградцы стоят на вылет (идут на предпоследнем месте, до зоны стыковых матчей — три очка), но при этом сыграют в суперфинале FONBET Кубка России с победителем пары ЦСКА — «Зенит».

Результат парадоксальный, но ему есть одно объяснение — фантастическая игра вратаря Евгения Латышонка. В финале Пути регионов он выдал феерическое шоу, чуть ли не в одиночку выбив «Спартак» из турнира. Красно-белые нанесли семь ударов в створ ворот балтийцев, набили 2,92 по ожидаемым голам (данные РУСТАТ), но так и не смогли отправить мяч в сетку. Латышонок вытащил просто все и после встречи получил массу приятнейших эпитетов: Игнашевич назвал стеной и Евгением Яшиным, партнер по команде Капленко — новым Человеком-пауком.

Сам Евгений на матч всей жизни отреагировал скромно — сказал, что уже думает не о своей игре, а о следующем матче. Впереди у «Балтики» и правда решающий момент сезона — нужно обязательно побеждать в оставшихся двух турах. Задача архисложная, учитывая, что «Ростов» и «Локомотив» — соперники очень серьезные. Но после феерии Латышонка против «Спартака» фанаты «Балтики» могут надеяться на очередное чудо в исполнении своего вратаря — не подвела бы атака.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бытует мнение, что именно против «Спартака» многие средние вратари проводят матч всей жизни, а затем снова уходят в тень. Но есть подозрение, что это не история Латышонка. Евгений — одно из открытий РПЛ. Он проводит дебютный сезон в элите, но уже включен лигой в список претендентов на звание лучшего игрока чемпионата, а также попал в пятерку номинантов на приз вратарю сезона. Компания солидная — Акинфеев, Лантратов, Максименко и Сафонов.

Статистика у 25-летнего голкипера солидная — он седьмой по проценту отраженных ударов, третий по числу сейвов и второй по разнице ожидаемых и реальных пропущенных голов. На весеннем этапе Евгений вообще разогнался — разница между ожидаемыми и пропущенными на этом отрезке у него составляет бешеные «+4,77», с отрывом лучший показатель в лиге. Если бы не сейвы Латышонка, «Балтика» уже наверняка распрощалась бы с шансами остаться в РПЛ.

Параллельно с этим Латышонок зажигает в Кубке России. В марте он потащил удар Сергея Пиняева в послематчевой серии пенальти с «Локомотивом» и подарил команде путевку в полуфинал.

«Перед игрой смотрели, как исполняют пенальти Дзюба, Миранчук, Сулейманов. Плюс-минус знал, куда они будут бить. С остальными ориентировался на интуицию. Когда Пиняев подошел, сначала думал, что он пробьет влево от меня, потом что-то щелкнуло, я поменял решение, и это сработало», — поделился Евгений после игры. К слову, за два сезона в ФНЛ он потащил три удара с точки из семи.

Затем Латышонок провел шикарный матч против «Ростова» (отразил пять ударов в створ и отстоял на ноль), ну и вишенка на торте — волшебство в игре со «Спартаком». А еще 7 апреля провел роскошную игру в чемпионате против «Зенита» — питерцы победили 1:0, но вратарь «Балтики» отразил 7 из 8 ударов в створ и заслужил похвалу от Михаила Кержакова.

После такого мощного отрезка Латышонок наверняка останется в РПЛ даже в том случае, если «Балтика» вылетит. Интерес к Евгению приписывают «Зениту», «Динамо» и «Ростову», предполагаемая сумма трансфера — порядка миллиона евро. И если трансфер произойдет, вряд ли кто-то удивится. Этот вратарь уже доказал, что матч со «Спартаком» — не стечение обстоятельств, а результат его работы и прогресса.

Обида на «Краснодар»

Латышонок вырос в городе Майкопе, потому неудивительно, что сканирующий весь регион в поисках молодых талантов «Краснодар» забрал перспективного вратаря в свою академию. Евгений в семь лет выбирал между секциями велоспорта и футбола. К счастью, остановился на последнем.

Попробовал себя на позиции защитника, но не пошло — по собственному признанию, для игры в поле он слишком «деревянный». Дальше произошла классическая история: на одном из мини-футбольных турниров не хватало вратаря, Евгений встал в рамку и понял, что это его. Латышонок рос на игре Игоря Акинфеева, чьими плакатами завесил свою комнату, а также Петра Чеха. Из академии майкопской «Дружбы» его вскоре забрали в «Краснодар». Но за первую команду «быков» сыграть ему так и не удалось.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Латышонок в 16 играл за молодежку против «Амкара» Селихова, но из-за жесткой конкуренции со стороны Сафонова, Агкацева и Адамова шанса проявить себя так и не дождался — до 21 года играл за вторую и третью команды и просил отпустить его за игровой практикой. У Евгения осталась обида на «Краснодар», в котором в него до конца не поверили и не хотели отпускать просто так. Даже когда в «Балтику» зазывал Евгений Калешин, с которым Латышонок работал в молодежке, клуб Сергея Галицкого долгое время не вступал в конкретные переговоры. Пришлось помогать агенту, который заплатил половину суммы трансфера — порядка 600 тысяч рублей.

«Месяца полтора ходил ко всему руководству, просил, чтобы отпустили, — рассказывал Латышонок в интервью «Евро-Футбол.Ру». — В итоге получилось, с помощью агента выкупили меня. Понял, что надо уходить, еще в 2018 году, так как на меня там не рассчитывали. Но тогда не было заинтересованных во мне команд, да и в принципе уйти оттуда задача нелегкая. Там просто так тебя никогда не отпустят. Даже если по контракту у тебя остается два года, тебе дают подписать еще на два. Если не соглашаешься, то оставшееся по контракту время тебя оставляют «на банке». Ну, это типичная история «Краснодара». Так было у многих».