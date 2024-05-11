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В Сочи определились победители FONBET командного чемпионата России по шахматам

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В Сочи определились победители FONBET командного чемпионата России по шахматам

Местом проведения турнира уже в десятый раз стала одна из самых известных гостиниц Черноморского побережья — Гранд-отель «Жемчужина».

В программе соревнований под эгидой FONBET прошли: XXXI чемпионат России среди мужских команд «Премьер-лига», XXV чемпионат России среди женских команд, всероссийское соревнование среди мужских команд «Высшая лига», а также первенства России среди команд юношей и среди команд девушек 2010 года рождения и моложе. Всего на старт соревнований вышли 104 коллектива, что на 16 больше, чем в прошлом году.

Победителем главного турнира — Премьер-лиги (10 команд, круговая система) — стала команда СК «КПРФ» (Москва). В ее состав вошли Александр Грищук, Даниил Дубов, Габриэл Саркисян, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Павел Понкратов, Владимир Малахов и Никита Афанасьев. Рейтинг-фавориты выиграли семь матчей и два свели вничью, набрав 16 матчевых очков.

Шахматная сборная Москвы, единолично лидировавшая на финише турнира, в последнем туре проиграла матч Русской шахматной школе (Москва) и в итоге стала второй с 15 очками. В активе РШШ столько же матчевых очков, однако команда уступила ШСМ по количеству индивидуальных (33,5 против 33).

Женский чемпионат (18 команд) выиграл коллектив «Сима-ленд» (Свердловская область). Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Марина Корнева, Екатерина Гольцева и Анастасия Дубникова оформили чемпионство за тур до финиша и в итоге набрали 16 матчевых очков. Шахматная сборная Москвы выиграла серебро (13 очков), Московская область — бронзу (12 очков).

В Высшей лиге (40 команд) первенствовала свердловская дружина «Сима-ленд», за которую играли Дмитрий Кокарев, Артем Пингин, Денис Хисматуллин, Алексей Прохоров и Прохор Москвинов. На их счету — 15 матчевых очков. На одно матчевое очко от «Сима-ленда» отстали «Шахматная академия Артура Муромцева» (второе место) и «Татарстан-1» (третье).

Команды, занявшие первые и вторые места, получают путевку в Премьер-лигу в следующем году вместо коллективов, занявших девятые и 10-е места.

В FONBET Первенстве России среди юношей 2010 года рождения и моложе (26 команд) победу одержали представители «Академии шахмат Жансаи Абдумалик-1» (Казахстан): в активе Марка Смирнова, Назара Талгатова, Даниса Куандыкулы, Нурмухаммеда Кабиназара и Айлина Заркыма 15 матчевых очков.

Столько же матчевых и индивидуальных очков набрали воспитанники ДЮСШ имени М.М. Ботвинника (Москва), но отстали от казахстанцев по третьему дополнительному показателю. Третье место заняла команда «Молния 64» (Саратовская область) — 12 очков.

Турнир девушек 2010 года рождения и моложе (10 команд, круговая система) за тур до финиша выиграла команда СШ «Юность Москвы», за которую выступали Диана Хафизова, Ева Терещенко, Екатерина Федоренко, Элиза Терещенко и Ева Головатенко.

Москвички набрали 17 матчевых очков, на три балла опередив коллектив «КАСУля» (Нижегородская область). Бронзу завоевали представительницы Московской области — 12 очков.

Впервые на турнире был учрежден специальный приз от FONBET — поездка на Суперфинал FONBET Кубка России по футболу — за самую красивую партию XXXI чемпионата России среди мужских команд. Авторитетное жюри, состоящее из капитанов команд Премьер-лиги под председательством исполнительного директора ФШР Александра Ткачева, выбрало поединок Я. Ремизов — А. Трускавецкий, где победу одержали белые. Таким образом, Ярослав Ремизов станет гостем грандиозного футбольного события, которое состоится 2 июня в Лужниках.

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET: «История FONBET начиналась с шахмат. Наш основатель Анатолий Мачульский был выдающимся гроссмейстером и посвятил свою жизнь двум любимым увлечениям: шахматам и бизнесу. Мы считаем, что между ними много общего, поэтому позиционируем ставки как вид интеллектуального развлечения, основанного на анализе, стратегическом планировании и логическом расчете. Сегодня мы видим насколько шахматы масштабный и массовый вид спорта, как много спортсменов собралось в Сочи на командное первенство. Понимаем, что шахматы очень популярны в России, и рады поддерживать этот вид спорта».

«В этом году мы не только собрали рекордное количество команд, но и доказали генеральному партнеру чемпионата — компании FONBET, что в шахматах существует такая же интрига, как и в футболе, поскольку призовые места в Премьер-лиги определились буквально за час до закрытия», — заявил вице-президент ФШР Сергей Смагин.

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1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
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10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
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12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
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14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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