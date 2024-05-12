Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«ПСЖ» — «Тулуза»: Мбаппе прощается с Парижем, в качестве подарка — «фиалки»

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза» 12 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Getty Images

12 мая в 33-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» столкнется с «Тулузой». Игра состоится на арене «Парк-де-Пренс» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза

Аналитики компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «ПСЖ» можно поставить с коэффициентом 1.38, что составляет около 66% вероятности. Ничья оценена в 5.60 (20%), а успех «фиалок» — в 7.40 (14%).

Парижане не уступили «Тулузе» в 10 встречах. Непоражение гостей идет за 3.19.

ТБ 3.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.00, ТМ 3.5 — за 1.80.

Обмен голами можно взять за 1.57, обратный рынок — за 2.30.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 2:0 или 2:1 в пользу команды Луиса Энрике. На оба результата дали котировку 7.80.

Мартин Эдегор и&nbsp;Андре Онана (Арсенал&quot; &mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «МЮ» снова может повлиять на чемпионскую гонку. Месяц назад насолили «Ливерпулю» — как будет с «Арсеналом»?

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Тулуза»

Оба клуба регулярно забивают. Парни Луиса Энрике обменялись голами с соперниками в 10 предыдущих встречах чемпионата на «Парк-де-Пренс». В шести из восьми последних поединков «ПСЖ» в национальном первенстве фиксировали минимум четыре взятия ворот. У «Тулузы» залетало не меньше двух мячей в пяти из шести выездов. А в шести недавних играх с участием «фиалок» случилось три результативных попадания или больше.

Но парижане поделили очки в пяти из семи прошлых матчей лиги 1 при родных фанатах. Поэтому напрашивается ставка на победу или ничью хозяев с обменом голами.

Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 1.76.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
0
Читайте также
СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
В Москве на МКАД произошло массовое ДТП
Водитель утонувшего в реке Мойке автобуса занимался незаконной миграцией
Популярное видео
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бохум» — «Байер»: «несгибаемые» — последние, кто победил команду Алонсо

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: по мнению Адамяна, лондонцы одержат убедительную победу на «Олд Траффорд»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости