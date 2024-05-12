«ПСЖ» — «Тулуза»: Мбаппе прощается с Парижем, в качестве подарка — «фиалки»
12 мая в 33-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» столкнется с «Тулузой». Игра состоится на арене «Парк-де-Пренс» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.
Аналитики компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «ПСЖ» можно поставить с коэффициентом 1.38, что составляет около 66% вероятности. Ничья оценена в 5.60 (20%), а успех «фиалок» — в 7.40 (14%).
Парижане не уступили «Тулузе» в 10 встречах. Непоражение гостей идет за 3.19.
ТБ 3.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.00, ТМ 3.5 — за 1.80.
Обмен голами можно взять за 1.57, обратный рынок — за 2.30.
Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 2:0 или 2:1 в пользу команды Луиса Энрике. На оба результата дали котировку 7.80.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Тулуза»
Оба клуба регулярно забивают. Парни Луиса Энрике обменялись голами с соперниками в 10 предыдущих встречах чемпионата на «Парк-де-Пренс». В шести из восьми последних поединков «ПСЖ» в национальном первенстве фиксировали минимум четыре взятия ворот. У «Тулузы» залетало не меньше двух мячей в пяти из шести выездов. А в шести недавних играх с участием «фиалок» случилось три результативных попадания или больше.
Но парижане поделили очки в пяти из семи прошлых матчей лиги 1 при родных фанатах. Поэтому напрашивается ставка на победу или ничью хозяев с обменом голами.
Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3