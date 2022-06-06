Хорватия — Франция: прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022 года
6 июня во втором матче группового этапа Лиги наций Хорватия на стадионе «Полюд» примет сборную Франции. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт». Марко Гуида из Италии — главный арбитр встречи.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами французов. На победу команды Дидье Дешама можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех Хорватии — 4.20 (26%), на ничью — 3.40 (24%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3400 рублей.
На то, что Хорватия не проиграет, можно поставить за 1.86.
Для подстраховки можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 3.00 или Ф2(0) за 1.43.
В шести из десяти предыдущих матчей с участием сборных Франции и Хорватии было забито три мяча и больше. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.15.
Вариант «обе забьют» заходил в четырех из десяти последних игр Хорватии и в шести из десяти последних матчей Франции. На то, что команды обменяются голами, котировка 2.00, «обе забьют — нет» можно взять за 1.82.
Хорватия пропустила от Австрии три мяча — поставить на то, что Франция забьет больше 2.5 мяча, можно с котировкой 4.70.
Наиболее вероятный точный счет — победа Франции 1:0 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Франция
С финала чемпионата мира-2018 каждая игра Хорватии и Франции становится ремейком. При этом результат почти всегда предрешен — сборные после битвы в России встречались дважды, и оба раза победили французы. Более того, в истории противостояния Хорватии и Франции первые вообще никогда не побеждали. А учитывая, как хорваты стартовали в этой Лиге наций, до успеха в игре с «Трехцветными» им еще далеко.
Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0