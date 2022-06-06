6 июня во втором матче группового этапа Лиги наций Хорватия на стадионе «Полюд» примет сборную Франции. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт». Марко Гуида из Италии — главный арбитр встречи.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами французов. На победу команды Дидье Дешама можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех Хорватии — 4.20 (26%), на ничью — 3.40 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

На то, что Хорватия не проиграет, можно поставить за 1.86.

Для подстраховки можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 3.00 или Ф2(0) за 1.43.

В шести из десяти предыдущих матчей с участием сборных Франции и Хорватии было забито три мяча и больше. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.15.

Вариант «обе забьют» заходил в четырех из десяти последних игр Хорватии и в шести из десяти последних матчей Франции. На то, что команды обменяются голами, котировка 2.00, «обе забьют — нет» можно взять за 1.82.

Хорватия пропустила от Австрии три мяча — поставить на то, что Франция забьет больше 2.5 мяча, можно с котировкой 4.70.

Наиболее вероятный точный счет — победа Франции 1:0 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Франция

С финала чемпионата мира-2018 каждая игра Хорватии и Франции становится ремейком. При этом результат почти всегда предрешен — сборные после битвы в России встречались дважды, и оба раза победили французы. Более того, в истории противостояния Хорватии и Франции первые вообще никогда не побеждали. А учитывая, как хорваты стартовали в этой Лиге наций, до успеха в игре с «Трехцветными» им еще далеко.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.00.