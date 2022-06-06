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Хорватия — Франция: прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Франция 7 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

6 июня во втором матче группового этапа Лиги наций Хорватия на стадионе «Полюд» примет сборную Франции. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт». Марко Гуида из Италии — главный арбитр встречи.

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами французов. На победу команды Дидье Дешама можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех Хорватии — 4.20 (26%), на ничью — 3.40 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

На то, что Хорватия не проиграет, можно поставить за 1.86.

Для подстраховки можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 3.00 или Ф2(0) за 1.43.

В шести из десяти предыдущих матчей с участием сборных Франции и Хорватии было забито три мяча и больше. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.15.

Вариант «обе забьют» заходил в четырех из десяти последних игр Хорватии и в шести из десяти последних матчей Франции. На то, что команды обменяются голами, котировка 2.00, «обе забьют — нет» можно взять за 1.82.

Хорватия пропустила от Австрии три мяча — поставить на то, что Франция забьет больше 2.5 мяча, можно с котировкой 4.70.

Наиболее вероятный точный счет — победа Франции 1:0 за 6.10.

Карим Бензема, сборная Франции. Хорватия — Франция: команды Модрича и Бензема устроят ремейк финала ЧМ-2018

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Франция

С финала чемпионата мира-2018 каждая игра Хорватии и Франции становится ремейком. При этом результат почти всегда предрешен — сборные после битвы в России встречались дважды, и оба раза победили французы. Более того, в истории противостояния Хорватии и Франции первые вообще никогда не побеждали. А учитывая, как хорваты стартовали в этой Лиге наций, до успеха в игре с «Трехцветными» им еще далеко.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.00.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 5 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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