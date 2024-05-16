16 мая в 36-м туре ла лиги в гости к «Альмерии» приедет «Барселона». Встреча на стадионе «Медитерранео» начнется в 22.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире. Команды рассудит рефери Хавьер Альберола Рохас.

Аналитики букмекерской конторы Winline уверены в триумфе каталонцев. На «Барсу» дан коэффициент 1.43, что составляет около 69% вероятности. А на успех рохибланкос — крупные 6.60 (14%). Ничья оценена в 5.40 (17%).

«Альмерия» уступила в трех домашних поединках подряд. На окончание неудачной серии хозяев (1Х) предложено сыграть за 2.97.

На обмен голами можно поставить за 1.49, обратный рынок идет за 2.52. Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 доступны за одинаковые 1.90.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:1 в пользу блауграны за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Альмерия» — «Барселона»

Обмен голами произошел в четырех из пяти прошлых матчей «Альмерии» в чемпионате Испании. При этом минимум три результативных попадания случилось в пяти из шести недавних встреч рохибланкос в ла лиге. Похожая статистика у каталонцев — три и более мячей влетело в семи визитах «Барсы» к соперникам из девяти. К тому же парни Хави обязаны выигрывать как можно крупнее, чтобы не подпустить «Гранаду» ко второй строчке.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

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