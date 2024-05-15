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«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 15 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Зенит» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

15 мая «Зенит» примет ЦСКА в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России. Начало поединка на «Газпром Арене» — в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск. Первая игра в Москве завершилась «миром» (1:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал
15 мая, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.99, что примерно соответствует 49% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.40 (28%), выигрыш красно-синих — за 4.13 (23%).

Команда Владимира Федотова не уступила «Зениту» в пяти подряд матчах во всех турнирах. На очередное непоражение ЦСКА можно сыграть за 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

В последний раз питерцы побеждали с разницей в два гола еще в марте. Фора (-1) на хозяев идет за 2.86. Фора (+1) на армейцев — за 1.43.

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Сухая победа сине-бело-голубых получила котировку 3.19, успех москвичей без пропущенных мячей — 6.82.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.87, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.94.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.23.

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Футбол
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — ЦСКА: Семаку нужно спасать положение, но забить армейцам слишком сложно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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