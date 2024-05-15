РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку сезона

РПЛ объявила десятку претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2023/24 в рамках премии «Герои РПЛ».

В окончательный список вошел нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На счету 21-летнего игрока 15 голов и 10 результативных передач в 28 сыгранных матчах чемпионата России.

Помимо Тюкавина, на приз претендуют голкиперы Евгений Латышонок («Балтика») и Александр Максименко («Спартак»), защитник Срджан Бабич («Спартак»), полузащитники Эдуард Сперцян («Краснодар»), Ираклий Квеквескири («Факел») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), а также форварды Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив») и Матео Кассьерра («Зенит»).

Победитель будет объявлен 26 мая посредством голосования. В состав жюри войдут тренеры, капитаны команд, комментаторов и легенды футбола. В случае равенства очков лучшим будет признан футболист, который наберет больше всего голосов от болельщиков. Ежегодная премия состоится 26 мая.

В сезоне-2022/23 лучшим игроком РПЛ был признан бразильский нападающий Малком, выступавший за «Зенит».