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Сегодня, 14:55

РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку сезона

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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РПЛ объявила десятку претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2023/24 в рамках премии «Герои РПЛ».

В окончательный список вошел нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На счету 21-летнего игрока 15 голов и 10 результативных передач в 28 сыгранных матчах чемпионата России.

Помимо Тюкавина, на приз претендуют голкиперы Евгений Латышонок («Балтика») и Александр Максименко («Спартак»), защитник Срджан Бабич («Спартак»), полузащитники Эдуард Сперцян («Краснодар»), Ираклий Квеквескири («Факел») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), а также форварды Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив») и Матео Кассьерра («Зенит»).

Победитель будет объявлен 26 мая посредством голосования. В состав жюри войдут тренеры, капитаны команд, комментаторов и легенды футбола. В случае равенства очков лучшим будет признан футболист, который наберет больше всего голосов от болельщиков. Ежегодная премия состоится 26 мая.

В сезоне-2022/23 лучшим игроком РПЛ был признан бразильский нападающий Малком, выступавший за «Зенит».

Александр Максименко
Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
Ираклий Квеквескири
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
Срджан Бабич
2
33
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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