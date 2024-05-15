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Сегодня, 23:33

В ЦСКА сообщили, что у Торопа двойной перелом костей лицевого черепа

Константин Белов
Корреспондент
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Владислав Тороп.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о состоянии вратаря Владислава Торопа.

«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа», — сказал Брейдо на пресс-конференции.

20-летний голкипер получил повреждени при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России. На 36-й минуте его заменил Владимир Шайхутдинов.

Основное время встречи завершилось вничью (0:0). В серии пенальти армейцы уступили «Зениту» и вылетели из турнира.

Владислав Тороп
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
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Ахмат – Зенит
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