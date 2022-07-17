«Факел» впервые с сезона-2000/01 вышел в премьер-лигу: в первом туре команда из Воронежа сыграет с одним из лидеров РПЛ — «Краснодаром». Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар», стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер», старт эфира — в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: коэффициент на победу команды Александра Сторожука — 1.65, около 60% вероятности. Успех «Факела» оценен в 5.40 (17%) — это самый маловероятный исход матча. На ничью предложена котировка 4.10 (23%).

Ставка в 1000 рублей на победу «быков» в случае выигрыша принесет 1650 рублей.

Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата игры говорят о большом преимуществе «Краснодара»:

победа 1:0 идет за 6.30 ;

2:0 — за 7.00 ;

ничья 1:1 — за 7.20 .

«Краснодар» перед сезоном провел три товарищеских матча, в которых отметился удивительной стабильностью: клуб выиграл все игры и в каждой забил по два мяча. Индивидуальный тотал «быков» больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.76, ИТМ1 (1.5) — за 2.06. Эти рынки на «Факел» предложены за 3.90 и 1.26 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.93, котировка на ТМ 2.5 — такая же.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.95, обратная ставка идет за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года

На удивление, «быки» практически безболезненно пережили уход большинства легионеров. К новому сезону команда подходит с несколькими усилениями, а еще вернувшимися Джоном Кордобой и Кристианом Рамиресом. По составу «Краснодар» вряд ли сильно уступает командам из топ-6 РПЛ и наверняка будет бороться за высокие места.

«Факел» видится одним из главных претендентов на вылет: в команде вообще нет иностранцев, а главная сила — тренер Олег Василенко. Начинать путь в РПЛ с матча против «Краснодара» — ужасный сценарий.

Рекомендуемая ставка: «Факел» не забьет" за 2.27.