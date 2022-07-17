«Краснодар» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года
«Факел» впервые с сезона-2000/01 вышел в премьер-лигу: в первом туре команда из Воронежа сыграет с одним из лидеров РПЛ — «Краснодаром». Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар», стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер», старт эфира — в 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: коэффициент на победу команды Александра Сторожука — 1.65, около 60% вероятности. Успех «Факела» оценен в 5.40 (17%) — это самый маловероятный исход матча. На ничью предложена котировка 4.10 (23%).
Ставка в 1000 рублей на победу «быков» в случае выигрыша принесет 1650 рублей.
Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата игры говорят о большом преимуществе «Краснодара»:
«Краснодар» перед сезоном провел три товарищеских матча, в которых отметился удивительной стабильностью: клуб выиграл все игры и в каждой забил по два мяча. Индивидуальный тотал «быков» больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.76, ИТМ1 (1.5) — за 2.06. Эти рынки на «Факел» предложены за 3.90 и 1.26 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.93, котировка на ТМ 2.5 — такая же.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.95, обратная ставка идет за 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года
На удивление, «быки» практически безболезненно пережили уход большинства легионеров. К новому сезону команда подходит с несколькими усилениями, а еще вернувшимися Джоном Кордобой и Кристианом Рамиресом. По составу «Краснодар» вряд ли сильно уступает командам из топ-6 РПЛ и наверняка будет бороться за высокие места.
«Факел» видится одним из главных претендентов на вылет: в команде вообще нет иностранцев, а главная сила — тренер Олег Василенко. Начинать путь в РПЛ с матча против «Краснодара» — ужасный сценарий.
Рекомендуемая ставка: «Факел» не забьет" за 2.27.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1