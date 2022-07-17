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«Краснодар» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Матвей Сафонов («Краснодар»).
Фото Global Look Press

«Факел» впервые с сезона-2000/01 вышел в премьер-лигу: в первом туре команда из Воронежа сыграет с одним из лидеров РПЛ — «Краснодаром». Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар», стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер», старт эфира — в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: коэффициент на победу команды Александра Сторожука — 1.65, около 60% вероятности. Успех «Факела» оценен в 5.40 (17%) — это самый маловероятный исход матча. На ничью предложена котировка 4.10 (23%).

Ставка в 1000 рублей на победу «быков» в случае выигрыша принесет 1650 рублей.

Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата игры говорят о большом преимуществе «Краснодара»:

  • победа 1:0 идет за 6.30;
  • 2:0 — за 7.00;
  • ничья 1:1 — за 7.20.

«Краснодар» перед сезоном провел три товарищеских матча, в которых отметился удивительной стабильностью: клуб выиграл все игры и в каждой забил по два мяча. Индивидуальный тотал «быков» больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.76, ИТМ1 (1.5) — за 2.06. Эти рынки на «Факел» предложены за 3.90 и 1.26 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.93, котировка на ТМ 2.5 — такая же.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.95, обратная ставка идет за 1.85.

Эдуард Сперцян, &laquo;Краснодар&raquo;. «Краснодар» — «Факел»: команда Галицкого окажет новичку горячий прием в РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года

На удивление, «быки» практически безболезненно пережили уход большинства легионеров. К новому сезону команда подходит с несколькими усилениями, а еще вернувшимися Джоном Кордобой и Кристианом Рамиресом. По составу «Краснодар» вряд ли сильно уступает командам из топ-6 РПЛ и наверняка будет бороться за высокие места.

«Факел» видится одним из главных претендентов на вылет: в команде вообще нет иностранцев, а главная сила — тренер Олег Василенко. Начинать путь в РПЛ с матча против «Краснодара» — ужасный сценарий.

Рекомендуемая ставка: «Факел» не забьет" за 2.27.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
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