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«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Данил Глебов в матче РПЛ с «Зенитом».
Фото Global Look Press

Новый сезон РПЛ стартовал: третья команда прошлого розыгрыша «Динамо» в стартовом туре проверит неплохо усилившийся в межсезонье «Ростов». Игра пройдет 17 июля 2022 года на стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Время начала — 20.00 мск, главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов», — у хозяев гораздо больше шансов на победу: выигрыш «Динамо» идет с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 53%. Шансы ростовчан на успех оценены в 4.50 (21%), на ничью котировка чуть ниже — 3.80 (26%).

Верите в команду Валерия Карпина? Ставка в 1000 рублей на победу «Ростова» при благополучном исходе принесет 4500 рублей.

Среди трех самых вероятных, по оценкам аналитиков, результатов матча нет ни одного в пользу гостей:

  • победа «Динамо» 1:0 идет за 6.60;
  • ничья 1:1 — за 6.80;
  • успех хозяев 2:0 — за 7.90.

В сезоне-2021/22 «Ростов» и «Динамо» оказались одними из самых результативных команд РПЛ: южане настреляли 47 мячей (четвертый результат в лиге), москвичи — 53 (третий). Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Также можно поставить на голы от конкретной команды:

  • ИТБ1 (1.5) идет за 1.90, на ИТМ1 (1.5) предложен такой же коэффициент;
  • ИТМ2 (1.5) можно оформить за 3.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.31.

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.88, «обе забьют — нет» — в 1.92.

Валерий Карпин, &laquo;Ростов&raquo;. «Динамо» — «Ростов»: Карпин едет в Москву за сенсацией, но Смолов против

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года

Соперники — одни из самых результативных команд РПЛ, «Ростов» к тому же неплохо усилился летом: взял забившего в прошлом сезоне девять мячей Даниила Уткина и из «Динамо» нападающего Николая Комличенко. При этом в обороне команды тоже не впечатляют: в сезоне-2021/22 москвичи оказались самой пропускающей командой в топ-8 РПЛ (41), а больше «Ростова» (51) во всем чемпионате пропустило всего два клуба.

Друг с другом «Динамо» и «Ростов» тоже играют достаточно результативно — в шести последних играх в РПЛ забивали минимум по два мяча. Вполне вероятно, что на старте сезона отличиться удастся сразу обеим командам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
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