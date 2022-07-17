Новый сезон РПЛ стартовал: третья команда прошлого розыгрыша «Динамо» в стартовом туре проверит неплохо усилившийся в межсезонье «Ростов». Игра пройдет 17 июля 2022 года на стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Время начала — 20.00 мск, главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов», — у хозяев гораздо больше шансов на победу: выигрыш «Динамо» идет с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 53%. Шансы ростовчан на успех оценены в 4.50 (21%), на ничью котировка чуть ниже — 3.80 (26%).

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Среди трех самых вероятных, по оценкам аналитиков, результатов матча нет ни одного в пользу гостей:

победа «Динамо» 1:0 идет за 6.60 ;

ничья 1:1 — за 6.80 ;

успех хозяев 2:0 — за 7.90 .

В сезоне-2021/22 «Ростов» и «Динамо» оказались одними из самых результативных команд РПЛ: южане настреляли 47 мячей (четвертый результат в лиге), москвичи — 53 (третий). Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Также можно поставить на голы от конкретной команды:

ИТБ1 (1.5) идет за 1.90 , на ИТМ1 (1.5) предложен такой же коэффициент;

ИТМ2 (1.5) можно оформить за 3.40 , ИТМ1 (1.5) — за 1.31 .

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.88, «обе забьют — нет» — в 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года

Соперники — одни из самых результативных команд РПЛ, «Ростов» к тому же неплохо усилился летом: взял забившего в прошлом сезоне девять мячей Даниила Уткина и из «Динамо» нападающего Николая Комличенко. При этом в обороне команды тоже не впечатляют: в сезоне-2021/22 москвичи оказались самой пропускающей командой в топ-8 РПЛ (41), а больше «Ростова» (51) во всем чемпионате пропустило всего два клуба.

Друг с другом «Динамо» и «Ростов» тоже играют достаточно результативно — в шести последних играх в РПЛ забивали минимум по два мяча. Вполне вероятно, что на старте сезона отличиться удастся сразу обеим командам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.