«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года
Новый сезон РПЛ стартовал: третья команда прошлого розыгрыша «Динамо» в стартовом туре проверит неплохо усилившийся в межсезонье «Ростов». Игра пройдет 17 июля 2022 года на стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Время начала — 20.00 мск, главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.
По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов», — у хозяев гораздо больше шансов на победу: выигрыш «Динамо» идет с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 53%. Шансы ростовчан на успех оценены в 4.50 (21%), на ничью котировка чуть ниже — 3.80 (26%).
Верите в команду Валерия Карпина? Ставка в 1000 рублей на победу «Ростова» при благополучном исходе принесет 4500 рублей.
Среди трех самых вероятных, по оценкам аналитиков, результатов матча нет ни одного в пользу гостей:
В сезоне-2021/22 «Ростов» и «Динамо» оказались одними из самых результативных команд РПЛ: южане настреляли 47 мячей (четвертый результат в лиге), москвичи — 53 (третий). Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
Также можно поставить на голы от конкретной команды:
- ИТБ1 (1.5) идет за 1.90, на ИТМ1 (1.5) предложен такой же коэффициент;
- ИТМ2 (1.5) можно оформить за 3.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.31.
Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.88, «обе забьют — нет» — в 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года
Соперники — одни из самых результативных команд РПЛ, «Ростов» к тому же неплохо усилился летом: взял забившего в прошлом сезоне девять мячей Даниила Уткина и из «Динамо» нападающего Николая Комличенко. При этом в обороне команды тоже не впечатляют: в сезоне-2021/22 москвичи оказались самой пропускающей командой в топ-8 РПЛ (41), а больше «Ростова» (51) во всем чемпионате пропустило всего два клуба.
Друг с другом «Динамо» и «Ростов» тоже играют достаточно результативно — в шести последних играх в РПЛ забивали минимум по два мяча. Вполне вероятно, что на старте сезона отличиться удастся сразу обеим командам.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1