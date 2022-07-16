«Краснодар» — «Факел»: команда Галицкого окажет новичку горячий прием в РПЛ
17 июля «Краснодар» открывает для себя новый сезон РПЛ игрой с «Факелом». Матч начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Температура на юге в это время будет около 30 градусов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ легко определились с фаворитом. Поставить на успех «быков» можно за 1.76, это примерно 56% вероятности. Коэффициент на победу «Факела» куда выше — 4.90 (20%), чуть ниже на ничью — 3.80 (24%).
Если верите, что гости не проиграют первый за 20 лет матч в РПЛ, можете взять этот вариант за 2.14.
Кардинально увеличить шансы «Факела» на победу поможет фора — как вариант, возьмите Ф2(+1.5) за 1.41.
Тотал больше 2.5 оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.90.
«Краснодар» в прошлом сезоне не баловал дисциплиной. Если считаете, что в матче случится удаление, то коэффициент на это событие — 2.95. На пенальти — 2.35.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Краснодара» 1:0 за 6.40.
«Краснодар» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 17 июля 2022 года
«Краснодар», несмотря на тяжелую весну, выправил положение. Теперь этот клуб по праву считается одним из претендентов на медали. И без того оптимальный состав, состоящий из мощных россиян и воспитанников, теперь укреплен дополнительно. Рамирес, Кайо (правда, травмированный) с Джоном Кордобой вернулись и помогут сделать разницу.
Предсезонка у «быков» прошла хорошо. Основным соперником на сборах стал «Ростов», и желто-синие команде Сторожука никаких проблем не доставили. Три победы в трех играх — южане могут гордиться своим летом. Но не только им — последний раз «Краснодар» проигрывал в апреле.
А вот «Факелу» стоит переживать. Мало того, что ни единого матча на предсезонке против команд РПЛ они не выиграли, и это вызывает вопросы по их уровню, так еще и добираться до Краснодара воронежцы будут на автобусе. Путь займет два дня вместе с ночевкой в Ростове-на-Дону. После таких путешествий «Факел» может быть не в форме. Если считаете, что воронежцы даже на гол не сподобятся в таких условиях, поставьте на ИТМ2 (1) за 1.53. В случае если результативный удар гости все же нанесут, деньги вернутся на счет.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел»
«Факел» пока не выглядит хоть какой-нибудь оппозицией «Краснодару». «Быки» готовы к сезону, укрепили каждую линию и хорошо провели лето. Воронежцы в то же время не впечатляли даже против команд ФНЛ, а против крепкого клуба из элиты им вообще показать будет нечего.
Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1