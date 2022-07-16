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«Краснодар» — «Факел»: команда Галицкого окажет новичку горячий прием в РПЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Эдуард Сперцян, «Краснодар».
Фото Сайт ФК «Краснодар».
Фанатам воронежцев нужно готовиться к худшему.

17 июля «Краснодар» открывает для себя новый сезон РПЛ игрой с «Факелом». Матч начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Температура на юге в это время будет около 30 градусов.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ легко определились с фаворитом. Поставить на успех «быков» можно за 1.76, это примерно 56% вероятности. Коэффициент на победу «Факела» куда выше — 4.90 (20%), чуть ниже на ничью — 3.80 (24%).

Если верите, что гости не проиграют первый за 20 лет матч в РПЛ, можете взять этот вариант за 2.14.

Кардинально увеличить шансы «Факела» на победу поможет фора — как вариант, возьмите Ф2(+1.5) за 1.41.

Тотал больше 2.5 оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.90.

«Краснодар» в прошлом сезоне не баловал дисциплиной. Если считаете, что в матче случится удаление, то коэффициент на это событие — 2.95. На пенальти — 2.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Краснодара» 1:0 за 6.40.

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«Краснодар» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 17 июля 2022 года

«Краснодар», несмотря на тяжелую весну, выправил положение. Теперь этот клуб по праву считается одним из претендентов на медали. И без того оптимальный состав, состоящий из мощных россиян и воспитанников, теперь укреплен дополнительно. Рамирес, Кайо (правда, травмированный) с Джоном Кордобой вернулись и помогут сделать разницу.

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Предсезонка у «быков» прошла хорошо. Основным соперником на сборах стал «Ростов», и желто-синие команде Сторожука никаких проблем не доставили. Три победы в трех играх — южане могут гордиться своим летом. Но не только им — последний раз «Краснодар» проигрывал в апреле.

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А вот «Факелу» стоит переживать. Мало того, что ни единого матча на предсезонке против команд РПЛ они не выиграли, и это вызывает вопросы по их уровню, так еще и добираться до Краснодара воронежцы будут на автобусе. Путь займет два дня вместе с ночевкой в Ростове-на-Дону. После таких путешествий «Факел» может быть не в форме. Если считаете, что воронежцы даже на гол не сподобятся в таких условиях, поставьте на ИТМ2 (1) за 1.53. В случае если результативный удар гости все же нанесут, деньги вернутся на счет.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел»

«Факел» пока не выглядит хоть какой-нибудь оппозицией «Краснодару». «Быки» готовы к сезону, укрепили каждую линию и хорошо провели лето. Воронежцы в то же время не впечатляли даже против команд ФНЛ, а против крепкого клуба из элиты им вообще показать будет нечего.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 1.76.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
7
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
8
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Бактиер Зайнутдинов

Бактиер Зайнутдинов

ЦСКА

 1 0 1
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