Фанатам воронежцев нужно готовиться к худшему.

17 июля «Краснодар» открывает для себя новый сезон РПЛ игрой с «Факелом». Матч начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Температура на юге в это время будет около 30 градусов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ легко определились с фаворитом. Поставить на успех «быков» можно за 1.76, это примерно 56% вероятности. Коэффициент на победу «Факела» куда выше — 4.90 (20%), чуть ниже на ничью — 3.80 (24%).

Если верите, что гости не проиграют первый за 20 лет матч в РПЛ, можете взять этот вариант за 2.14.

Кардинально увеличить шансы «Факела» на победу поможет фора — как вариант, возьмите Ф2(+1.5) за 1.41.

Тотал больше 2.5 оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.90.

«Краснодар» в прошлом сезоне не баловал дисциплиной. Если считаете, что в матче случится удаление, то коэффициент на это событие — 2.95. На пенальти — 2.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Краснодара» 1:0 за 6.40.

«Краснодар» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 17 июля 2022 года

«Краснодар», несмотря на тяжелую весну, выправил положение. Теперь этот клуб по праву считается одним из претендентов на медали. И без того оптимальный состав, состоящий из мощных россиян и воспитанников, теперь укреплен дополнительно. Рамирес, Кайо (правда, травмированный) с Джоном Кордобой вернулись и помогут сделать разницу.

Предсезонка у «быков» прошла хорошо. Основным соперником на сборах стал «Ростов», и желто-синие команде Сторожука никаких проблем не доставили. Три победы в трех играх — южане могут гордиться своим летом. Но не только им — последний раз «Краснодар» проигрывал в апреле.

А вот «Факелу» стоит переживать. Мало того, что ни единого матча на предсезонке против команд РПЛ они не выиграли, и это вызывает вопросы по их уровню, так еще и добираться до Краснодара воронежцы будут на автобусе. Путь займет два дня вместе с ночевкой в Ростове-на-Дону. После таких путешествий «Факел» может быть не в форме. Если считаете, что воронежцы даже на гол не сподобятся в таких условиях, поставьте на ИТМ2 (1) за 1.53. В случае если результативный удар гости все же нанесут, деньги вернутся на счет.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел»

«Факел» пока не выглядит хоть какой-нибудь оппозицией «Краснодару». «Быки» готовы к сезону, укрепили каждую линию и хорошо провели лето. Воронежцы в то же время не впечатляли даже против команд ФНЛ, а против крепкого клуба из элиты им вообще показать будет нечего.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 1.76.