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«Сочи» — «Краснодар»: «быки» не забили в трех турах подряд

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Краснодара».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

«Краснодар» в 29-м туре РПЛ отправится на выезд к последней команде чемпионата — «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени. Рассудит коллективы бригада во главе с Павлом Шадыхановым. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: триумф «быков» предложен с котировкой 1.86, это примерно 53% вероятности. Успех хозяев оценен в 4.10 (23%). Даже «мирный» исход доступен с меньшим коэффициентом 3.85 (24%).

Рынок на непоражение «Сочи» в предстоящем матче можно взять за 1.99.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес краснодарцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.73, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.09.

Кади (&laquo;Краснодар&raquo;). «Сочи» бьется за выживание, «Краснодар» — за чемпионство. Южное дерби точно разрушит чьи-то надежды

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Краснодар»

Команды находятся на разных концах турнирной таблицы (последнее место против третьего), но сочинцы выглядят даже посвежее соперника. При этом они, скорее всего, покинут РПЛ — до зоны стыковых матчей пропасть в шесть баллов. В предыдущих 11 турах подопечные Роберта Морено потерпели всего два поражения, а прямо перед «Краснодаром» прибили «Нижний Новгород» (6:1). «Быки» же регулярно теряют очки — хилые три победы в 10 прошлых матчах чемпионата. Вдобавок команда перестала забивать — молчит на протяжении трех игр премьер-лиги.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет за 1.99.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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