«Краснодар» в 29-м туре РПЛ отправится на выезд к последней команде чемпионата — «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени. Рассудит коллективы бригада во главе с Павлом Шадыхановым. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: триумф «быков» предложен с котировкой 1.86, это примерно 53% вероятности. Успех хозяев оценен в 4.10 (23%). Даже «мирный» исход доступен с меньшим коэффициентом 3.85 (24%).

Рынок на непоражение «Сочи» в предстоящем матче можно взять за 1.99.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес краснодарцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.73, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.09.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Краснодар»

Команды находятся на разных концах турнирной таблицы (последнее место против третьего), но сочинцы выглядят даже посвежее соперника. При этом они, скорее всего, покинут РПЛ — до зоны стыковых матчей пропасть в шесть баллов. В предыдущих 11 турах подопечные Роберта Морено потерпели всего два поражения, а прямо перед «Краснодаром» прибили «Нижний Новгород» (6:1). «Быки» же регулярно теряют очки — хилые три победы в 10 прошлых матчах чемпионата. Вдобавок команда перестала забивать — молчит на протяжении трех игр премьер-лиги.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет за 1.99.

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