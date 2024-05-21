Роналду вошел в состав сборной Португалии на Евро-2024

Сборная Португалии объявила состав на чемпионат Европы 2024 года. В заявку попал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Всего в списке — 26 футболистов.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра («ПСЖ»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон») и Рафаэл Леау («Милан»).

Соперниками сборной Португалии на групповом турнире будут национальные команды Турции, Грузии и Чехии.