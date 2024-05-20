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PARI объявила о скором запуске собственного благотворительного фонда

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В букмекерской компании PARI объявили о старте реализации новых благотворительных инициатив и скором запуске собственного благотворительного фонда «Пари и Побеждай». Фонд станет инструментом реализации социально значимых проектов компании в рамках стратегии устойчивого развития компании.

БК сосредоточится на тех сферах, где забота и поддержка могут быть особенно важны. Ветераны спорта, бывшие спортсмены, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, или юные футболисты, чья «коробка» во дворе пришла в негодность, ? каждый достоин внимания и может рассчитывать на помощь. Фонд станет инструментом реализации проектов, которые несут обществу позитивные изменения. В PARI уверены: именно спорт может быть фактором, способным объединить людей и поддержать их, несмотря на трудности. Миссия фонда ? создать среду, где начинается путь героя, столкнувшегося с серьезным вызовом.

В центре внимания проектов будут такие программы, как помощь ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях, развитие спортивной инфраструктуры, поддержка федеральных и городских благотворительных проектов и «зеленые» инициативы. PARI будет поддерживать завершивших карьеру спортсменов в их новой жизни и в приобретении полезных навыков, а также создавать экологичные условия для спортивных событий и объектов.

«Устойчивое развитие и социальная ответственность ? одно из приоритетных направлений для компании PARI. Мы стремимся содействовать развитию социальных инициатив и хотим внести полноценный вклад в позитивные изменения в обществе. Мы готовы помогать ветеранам, спортсменам, волонтерам и тем, кто нуждается в поддержке», — заявил СЕО Руслан Медведь.

«Мы верим, что спорт является двигателем социальных изменений. Именно игра всегда объединяла людей вокруг общей цели, поэтому вместе мы можем помогать людям в трудных жизненных ситуациях и делать спорт доступным для каждого независимо от обстоятельств», — рассказал директор департамента устойчивого развития и коммуникаций PARI, председатель совета фонда «Пари и Побеждай» Алексей Бабичев.

Участники проекта будут сотрудничать со спортивными клубами и федерациями, а также с некоммерческими организациями и волонтерами, чтобы вместе развивать новую культуру реализации благотворительных инициатив. Со временем у фонда появятся свои друзья, попечители и амбассадоры.

На официальном сайте pariipobejdai.ru можно найти всю информацию о программах и целях проекта и контакты его представителей. Там же будут публиковаться отчеты о проделанной работе.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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