PARI объявила о скором запуске собственного благотворительного фонда

В букмекерской компании PARI объявили о старте реализации новых благотворительных инициатив и скором запуске собственного благотворительного фонда «Пари и Побеждай». Фонд станет инструментом реализации социально значимых проектов компании в рамках стратегии устойчивого развития компании.

БК сосредоточится на тех сферах, где забота и поддержка могут быть особенно важны. Ветераны спорта, бывшие спортсмены, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, или юные футболисты, чья «коробка» во дворе пришла в негодность, ? каждый достоин внимания и может рассчитывать на помощь. Фонд станет инструментом реализации проектов, которые несут обществу позитивные изменения. В PARI уверены: именно спорт может быть фактором, способным объединить людей и поддержать их, несмотря на трудности. Миссия фонда ? создать среду, где начинается путь героя, столкнувшегося с серьезным вызовом.

В центре внимания проектов будут такие программы, как помощь ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях, развитие спортивной инфраструктуры, поддержка федеральных и городских благотворительных проектов и «зеленые» инициативы. PARI будет поддерживать завершивших карьеру спортсменов в их новой жизни и в приобретении полезных навыков, а также создавать экологичные условия для спортивных событий и объектов.

«Устойчивое развитие и социальная ответственность ? одно из приоритетных направлений для компании PARI. Мы стремимся содействовать развитию социальных инициатив и хотим внести полноценный вклад в позитивные изменения в обществе. Мы готовы помогать ветеранам, спортсменам, волонтерам и тем, кто нуждается в поддержке», — заявил СЕО Руслан Медведь.

«Мы верим, что спорт является двигателем социальных изменений. Именно игра всегда объединяла людей вокруг общей цели, поэтому вместе мы можем помогать людям в трудных жизненных ситуациях и делать спорт доступным для каждого независимо от обстоятельств», — рассказал директор департамента устойчивого развития и коммуникаций PARI, председатель совета фонда «Пари и Побеждай» Алексей Бабичев.

Участники проекта будут сотрудничать со спортивными клубами и федерациями, а также с некоммерческими организациями и волонтерами, чтобы вместе развивать новую культуру реализации благотворительных инициатив. Со временем у фонда появятся свои друзья, попечители и амбассадоры.

На официальном сайте pariipobejdai.ru можно найти всю информацию о программах и целях проекта и контакты его представителей. Там же будут публиковаться отчеты о проделанной работе.